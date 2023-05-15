"Не готова к любому мирному подходу": у Дуды исключили переговоры с РФ до наступления ВСУ

В Офисе международной политики президента Польши считают, что в случае победы России в войне против Украины глава Кремля Владимир Путин начнет боевые действия против других государств.

Переговоры о мире в Украине невозможны на данном этапе, поскольку Россия не поддерживает какой-либо подход, а украинские войска и дальше готовятся к масштабным наступательным операциям. Об этом Марчин Пшидач, руководитель Офиса международной политики президента Польши Анджея Дуды, сообщил RMF FM.

Он рассказал, что время для реализации мирных инициатив еще не пришло. Пока нет предпосылок для этого в связи с поведением самой Российской Федерации.

"Россия не готова к какому-либо мирному подходу. Россия продолжает вести агрессивную политику", – объяснил дипломат.

Марчин Пшидач напомнил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению, которое должно позволить вернуть хотя бы часть оккупированных территорий. Это фактически и будет фундаментом для начала процесса переговоров. В случае реализации своих планов, Кремль сможет снова атаковать другие страны или Украину.

"Если Владимир Путин выиграет эту войну хотя бы отчасти, он продолжит вооружаться", – отметил Пшидач.

Руководитель Офиса международной политики президента Польши добавил, что очень важно снизить потенциал российской армии. Он должен быть исчерпан до такой степени, чтобы не было возможности наступлений.

"И тогда можно фактически начинать мирные переговоры, но на данном этапе для этого нет условий", — подчеркнул польский дипломат.

Также он обратил значение Китая в процессе переговоров. Пекин уже предложил свой мирный план по 12 пунктам. По словам Пшидача, наличие принципа полного суверенитета и неприкосновенности государственных границ Украины было бы положительным сигналом.

Напомним, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с РФ. По словам украинского лидера, для завершения войны Москва должна забрать свои войска. Иначе россияне будут "изолированными и нерукоподаваемыми". Глава государства заявил, что Украина и дальше будет силой выбивать вражеские оккупационные войска со своих территорий. Это будет происходить, если оккупанты самостоятельно не согласятся выйти из Украины, поэтому наступательные действия подразделений Сил обороны Украины будут продолжаться.