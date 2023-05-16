Помогли выиграть время: нардеп Шевченко рассказал, как проходили переговоры между Украиной и РФ

Евгений Шевченко вспомнил, как вместе с главой ГУР Украины Кириллом Будановым организовывал телефонный звонок президента Украины с лидером Беларуси, который был необходим для гарантий безопасности украинской переговорной группы.

Нардеп Евгений Шевченко отреагировал на интервью главы разведки Украины Кирилла Буданова о своем участии в переговорах РФ и Украины. В комментарии медиа "Страна" во вторник,16 мая, он подтвердил, что первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Владимир Зеленский и лидер Беларуси Александр Лукашенко вели переговоры с российской делегацией касательно исхода войны.

По словам политика, Россия прислала свою делегацию под Гомель (Беларусь). В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не видит гарантии безопасности для переговорщиков со стороны нашего государства.

На этом этапе потребовались также переговоры между украинским лидером и главой Беларуси. Однако сам Владимир Зеленский был не намерен звонить первым Александру Лукашенко.

"Я уже понимал психологию президента Зеленского, что он не будет звонить Лукашенко, потому что напали на Украину. Моя задача была сделать так, чтобы Лукашенко сам позвонил Зеленскому и дал гарантии безопасности нашей группы", — сказал Шевченко.

Разговор президентов России и Беларуси он организовывал вместе с главой ГУР Кириллом Будановым.

Нардеп также отметил, что для самого Лукашенко полномасштабная война России с Украиной оказалась шоком. Политик советовал Владимиру Зеленскому срочно соглашаться на переговоры с РФ и уладить конфликт мирным путем.

"Это было все очень сумбурно, поэтому все детали я не помню. Переговоры в Беларуси помогли выиграть время, нам нужна была эта пауза", — вспоминал нардеп в комментарии медиа.

Вопрос журналистов о том, общаются ли сейчас главы Украины и Беларуси Шевченко оставил без комментариев.

Напомним, 15 мая глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о том, как нардеп Евгений Шевченко, который ездил на встречу с Лукашенко в Беларусь, помог на какое-то время остановить обстрелы ВС РФ с территории РБ. Начальник военной разведки Украины рассказал, почему прекратились обстрелы с территории Беларуси, и о роли в переговорах с белорусской стороной экс-"слуги народа".

Кроме того 14 марта СМИ писали о том, что польский спецназ сопровождал делегацию Украины на переговорах с РФ в Беларуси. По информации журналистов, во время встреч в Беларуси российская сторона предлагала Украине капитулировать, однако министр обороны Алексей Резников резко отказался.