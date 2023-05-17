Существует много желающих занять кресло председателя Верховного Суда, — эксперт

Во время конкурсного отбора в Верховный Суд у почти 80% состава судей возникали вопросы по поводу добропорядочности. На этапе отбора к попавшему в скандал за получение многомилионной взятки Всеволоду Князеву не было существенных замечаний, сказал глава правления Фонда DEJURE и экс-судья Михаил Жернаков.

После скандала с получением взятки в размере почти $3 млн председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым и отстранения его от должности существует опасение, что кресло может занять не менее неблагополучный кандидат. Об этом в комментарии Фокусу сказал председатель правления Фонда DEJURE и экс-судья Михаил Жернаков.

Он обращает внимание, что во время конкурсного отбора в Верховный Суд у почти 80% состава возникали вопросы по поводу добропорядочности.

"Существует опасение, что на должность Князева может зайти кто-то еще менее реформированный, — говорит он. — Я не говорю, что надо сохранять в должности человека, который подозревается в коррупционном преступлении, но несомненно, есть часть состава Верховного Суда, которая очень рада, что Князев не имеет сильной позиции. Эти люди могут воспользоваться, чтобы захватить там власть, в том числе и для собственного обогащения. В Верховном Суде все еще остается много судей, которые выступают за сохранение статуса-кво, то есть судейскую мафию".

Стоит заметить, что на этапе отбора к самому Князеву, в то время председателю Николаевского окружного административного суда не было существенных замечаний от Общественного совета добропорядочности, совещательного органа при Высшей квалификационной комиссии судей при формировании состава Верховного Суда. Во время конкурса он получил несколько замечаний относительно непрозрачности получения имущества.

"Действительно, Князев в свое время не получил отрицательного заключения. У нас было предостережение относительно его тестя и приобретенного им имущества. Мы предоставили эту информацию ВККС, согласно закону. Но эта информация не свидетельствовала прямо о недобропорядочности кандидата. Князев тогда и уже после избрания главой ВС выглядел человеком прогрессивным и некоррумпированным, демонстрировал, что не хочет быть частью системы старого образца. Если подозрения следствия подтвердятся, будет очень жаль, что один человек мог такое совмещать", — добавляет Михаил Жернаков.

Напомним, накануне вечером стало известно, что представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о задержании судей Верховного Суда при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Одним из задержанных оказался председатель суда Всеволод Князев.