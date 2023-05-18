Прямое столкновение: у Путина ответили на призывы взять Украину в НАТО

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, нужно учитывать не гипотетическую угрозу, а прямую. Отдельно он рассказал о том, к чему приведет присоединение Киева к Альянсу.

Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент Дмитрий Медведев высказался по поводу призыва Генри Киссинджер сделать Украину частью НАТО. Представитель Кремля выступил против такого решения и назвал несколько "причин". Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 мая.

По его словам, бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности совершенно не прав и Украина, как он считает, не должна стать частью НАТО.

"Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще с Брежневым встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы", — говорится в сообщении.

Далее Дмитрий Медведев представил, что Киев добился своего и стал членом Альянса и рассказал, к чему это якобы приведет в будущем.

В первую очередь, замглавы Совбеза РФ убежден, что Североатлантический союз уже ведет гибридную войну против Кремля, а Украина даже после полноценного членства в НАТО не откажется от попыток вернуть свои законные территории.

России, как пишет Дмитрий Медведев, придется жестко реагировать на это всевозможными средствами и поэтому будет применена пятая статья Вашингтонского договора. То есть, прямое столкновение РФ и НАТО.

"Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошел к вековому юбилею", — подытожил Дмитрий Медведев.

Напомним, 18 мая Генри Киссинджер раскритиковал риторику Европы о членстве Украины в НАТО. Он считает, что российский президент Владимир Путин совершил огромную ошибку, когда решил начать войну против Украины. Кроме того, часть вины, по его мнению, также лежит на странах Запада, которые не предотвратили этого.