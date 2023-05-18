Высший совет правосудия разрешил арест экс-главы Верховного суда Князева

Прокуроры НАБУ опасались, что подозреваемый может либо выехать из Украины, либо попытаться повлиять на свидетелей и еще одного подозреваемого, если останется на свободе.

В четверг, 18 мая, Высший совет правосудия единогласно проголосовал за заключение под стражу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. Об этом сообщает медиа "Страна".

За это решение проголосовали 14 членов ВСП. Таким образом орган удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры касательно ареста уже бывшего главы Верховного суда.

Адвокат подозреваемого Владимир Клочков в комментарии журналистам рассказал о том, что Национальной антикоррупционное бюро Украины еще в среду, 17 мая, было уверено в том, что еще вчера было уверено в том, что ВСП сегодня разрешит взять Князева под стражу.

"Вчера еще до заседания детективы НАБУ уже вручили клиенту ходатайство о взятии под стражу", — сказал Клочков.

Заметим, что по решению Высшего совета правосудия прямую трансляцию заседания по этому вопросу запретили.

Как отмечают журналисты, которым разрешили присутствовать во время заседания, прокуроры просили сделать открытым заседание по вопросу Князева. Однако адвокаты подозреваемого настаивали на закрытом заседании, ссылаясь на государственную тайну.

Защитники бывшего главы Верховного суда также заявили о том, что не смогли вовремя ознакомиться с ходатайством и просили перенести заседание. Однако эта просьба н была удовлетворена.

Прокуроры, которые ходатайствовали о взятии Князева под стражу, объяснили, почему избрали именно эту меру пресечения.

В ведомстве опасаются, что Всеволод Князев, оставаясь на свободе, может выехать из страны или же попытаться воздействовать на свидетелей и еще одного подозреваемого. Кроме того экс-глава Верховного суда все еще имеет доступ к системе электронного суда и может изменять и удалять некоторые данные.

Напомним, 16 мая в НАБУ опубликовали часть аудиодоказательств по уголовному производству в отношении уже бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, который был задержан при получении неправомерной выгоды. По версии следствия, организатором коррупционной группировки был экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Адвокату отводилась роль посредника в неправомерном обогащении руководства ВС.

Также СМИ писали о том, что известно о задержании главы Верховного суда Всеволода Князева. По информации медиа, Всеволоду Князеву собирался передать около $2,7 млн украинский бизнесмен Константин Жеваго.