"Внешность топ-модели": доказательства по делу Князева помогла добыть девушка, — журналистка

Как утверждает журналистка Любовь Величко, агент НАБУ устроилась в офис к Олегу Горецкому — адвокату пособника экс-главы Верховного суда — под видом студентки-практикантки.

Получить аудиозаписи, которые стали доказательствами для задержания, а потом и ареста уже бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, НАБУ помогла девушка. Об этом написала журналист Любовь Величко на своей странице в Фейсбуке в четверг, 18 мая.

По словам журналистки, девушка модельной внешности под видом студентки-практикантки пришла устраиваться на работу к Олегу Горецкому — адвокату пособника Всеволода Князева.

Горецкий благодаря яркой внешности девушки, решил взять "практикантку" на работу. Постепенно отношения между Горецким и новой сотрудницей переросли в дружеские. Адвокат рассказывал ей о своих деловых связях и о том, что разговаривает на равных с самим главой Верховного суда Украины Князевым.

Интерес к новой сотруднице, по словам Величко, проявляли и остальные судьи.

Вскоре агент НАБУ получила доступ к кабинету Горецкого, где и разместила прослушивающие устройства. Сделанные ими записи и стали основой для задержания Князева, которого теперь подозревают во взяточничестве.

Получить аудиозаписи, которые стали доказательствами для задержания, а потом и ареста уже бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, НАБУ помогла девушка. Фото: Скрин видео

Напомним, 18 мая Высший совет правосудия разрешил арест экс-главы Верховного суда Князева. Прокуроры НАБУ опасались, что подозреваемый может либо выехать из Украины, либо попытаться повлиять на свидетелей и еще одного подозреваемого, если останется на свободе. Заседание по "делу Князева" было закрыто для прессы.

Также СМИ писали о том, что 16 мая в НАБУ опубликовали часть аудиодоказательств по уголовному производству в отношении уже бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, который был задержан при получении неправомерной выгоды. По версии следствия, организатором коррупционной группировки был экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Адвокату отводилась роль посредника в неправомерном обогащении руководства ВС.