Пополняют ряды ВСУ: в Украине готовят новую волну помилований заключенных, – правозащитник

По словам главы "Альянса единства Украины" Олега Цвилого, по местам лишения свободы недавно прошла негласная команда прозондировать настроения заключенных. Желающих воевать против оккупантов настолько много, что администрации не берут их прошения.

В ближайшее время можно ожидать вторую волну помилования украинских заключенных для пополнения рядов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал Фокусу глава "Альянса единства Украины", правозащитник Олег Цвилый.

"По местам лишения свободы идет негласная команда прозондировать настроения заключенных, количество желающих воевать. Поверьте, их число не упало. Их настолько много, что они пишут заявления, а администрации не берут", — сообщил специалист.

При положительном решении каждого осужденного ждет отбор. Государственная уголовно-исполнительная служба Украины проведет первый этап отбора. Далее возможні проверки Главного управления разведки Минобороны и комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, объясняет Цвилый.

Украинские прокуратуры часто против помилования заключенных под предлогом их участия в полномасштабной войне с РФ, добавляет он

"Прокуроры режут такие ходатайства. А суды в основном всегда согласны с прокурорами. Был клиент из Новой Каховки — у него разбомбили дом, умерла мать во время войны. Он чрезвычайно мотивирован и до конца срока ему остался год. Мы подавали на УДО, договорились о подразделении в ВСУ, но прокуроры были против", — заключает правозащитник.

Напомним, что в России выдумали новый способ отправки в Украину пушечного мяса. В Москве предлагают поработать "охранниками" за зарплату от 170 до 240 тысяч рублей.

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказывал Фокусу о многократном увеличении потерь российских войск в Украине. Это случилось потому, что на фронт начали отправлять всех без разбора.

Больше читайте в материале Фокуса "Искупить вину. Как заключенные в Украине попадают в ВСУ и сколько их"