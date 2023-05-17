Минус 200 тысяч. Знают ли россияне о потерях ВС РФ на фронте и как это на них влияет, — эксперт

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты потеряли на фронте 200 тысяч личного состава, но в самой России такие цифры не озвучиваются. Знает ли население страны-агрессора о реальной статистике на войне и кого ожидает следующая волна мобилизации для пополнения ресурсов ВС РФ?

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 мая сообщил, что ВС РФ потеряли на фронте 200 тыс. личного состава — если конкретнее 200590. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", рассказал Фокусу, о чем говорит такая статистика и как страна-агрессор будет восстанавливать свой ресурс для ведения боевых действий.

Потери россиян на фронте: не квалифицированная армия

По словам Александра Коваленко, ежедневные потери россиян на фронте стремительно выросли, когда на войну против Украины начали отправлять не профессиональных военных, а всех подряд.

"Особенно заметно это стало осенью прошлого года, в период с октября по ноябрь. Такая тенденция связана с тем, что ВС РФ критически не хватало человеческого ресурса, поэтому в стране-агрессоре началась так называемая частичная мобилизация, с тех пор профессионализм российской армии сильно упал", — комментирует эксперт.

Этот тезис подтверждают данные Генштаба ВСУ. Например, в сводке от 15 августа прошлого года говорится, что Россия потеряла 200 человек в сутки, через месяц — 15 сентября — ситуация повторилась, те же минус 200 оккупантов. 15 октября, уже после объявления частичной мобилизации, потери россиян выросли вдвое – 400 человек. Дальше больше: 15 ноября ВСУ ликвидировали 710 захватчиков. 9 ноября вообще был рекорд – минус 780 россиян в сутки.

Дефицит военной техники также отразился на потерях ВС РФ на войне Фото: РИА Новости

Сейчас Россия ежедневно теряет около 500-700 своих условно военных. Хотя на самом деле, как подчеркивает Коваленко, это люди, уехавшие на фронт либо совсем без подготовки, либо с минимальным обучением.

Еще один момент, сыгравший весомую роль, — это техническая составляющая, добавляет эксперт.

"В марте 2022 года оккупанты потеряли примерно 4 тыс. личного состава [за весь месяц], в том же месяце было уничтожено почти 900 единиц российской средней и легкобронированной техники. При этом в январе 2023-го количество ликвидированных захватчиков составило 21,7 тыс. [за месяц], а средней и легкобронированной техники за этот же период было уничтожено примерно 300 единиц. Это напрямую указывает на то, насколько зависима человеческая составляющая от полного обеспечения техникой", — объясняет собеседник Фокуса.

Сейчас у России критический дефицит военной техники, отмечает Коваленко. И это также влияет на потери захватчиков на фронте.

В России догадываются о реальной статистике с фронта, но выходить на массовые протесты не готовы Фото: Настоящее Время

Кого будут мобилизовать в РФ дальше?

Коваленко уверен, что даже столь большие потери не заставят руководство РФ начать открытую общую мобилизацию.

"Они не будут этого делать, потому что очень боятся. Открытая мобилизация станет показателем того, что у них что-то идет не по плану", — комментирует он.

Кремль пытается адаптироваться к ситуации и привлекать к войне разных людей. Сейчас в России начали активнее вербовать мигрантов. Британская разведка сообщает, что людей для этого ищут в мечетях и центрах иммиграции. К тому же, продолжает эксперт, российских срочников заставляют подписывать контакты, что также дает возможность отправлять их на войну в Украину.

Если говорить о мобилизации населения на оккупированных территориях, то в этом вопросе Коваленко советует различать ситуацию в так называемых "ЛНР" и "ДНР", то есть в Луганской и Донецкой областях, которые находятся под контролем россиян еще с 2014 года, от Херсонской или Запорожской областей.

"Если речь идет о территориях, которые россияне оккупировали в 2022 году, то для захватчиков есть большие риски, потому что там существует подполье, действует партизанское движение", — объясняет представитель "Информационного сопротивления".

Давать украинцам оружие на оккупированных территориях Кремль боится из-за мощного партизанского движения и отнюдь не пророссийских настроений населения Фото: РИА Новости

Это значит, что если оккупанты захотят призвать украинцев, то могут вооружить непосредственно партизан, которые используют это оружие против них. Они сами это понимают и не хотят создавать подобные возможности, отмечает Коваленко.

Что в России знают о собственных потерях?

Военное руководство страны-агрессора ожидаемо молчит о количестве потерянного личного состава. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в последний раз поднимал эту тему в сентябре прошлого года. Тогда в интервью телеканалу "Россия 24" чиновник сообщил, что на войне в Украине погибли 5937 российских военных. И даже с такими цифрами СМИ страны-агрессора написали, что "конфликт в Украине стал самым значительным с точки зрения потерь со времен афганской войны".

Впрочем, самих россиян озвученные Шойгу цифры явно не удовлетворяют. Если гуглить "потери России в СВО", то поисковик выдает целый список схожих популярных запросов.

Россияне активно ищут информацию о реальных цифрах погибших на фронте в Украине

И неудивительно, что Google на такие вопросы предлагает ссылку именно на украинские СМИ. Поэтому у населения страны-оккупанта есть все возможности почитать о реальных потерях ВС РФ на фронте.

Коваленко в свою очередь также уверен, что граждане России знают о масштабах ликвидации захватчиков. Он сравнивает это с 2014 годом, когда было ясно, что Москва ввела войска на территорию Украины, но официально эта информация скрывалась.

"Все очень хорошо понимали, что происходит, но россияне даже получали от этого удовольствие — что они могут не признавать это, продолжать говорить "настамнет", — напоминает он.

И сейчас население РФ также отдает себе отчет, сколько российских военных уже уничтожено, хотя открыто об этом никто не говорит.

"Но что нам это может дать? Все равно это не приведет к какому-либо масштабному протестному движению, не заставит их выйти на митинги. Ничего такого не будет", — резюмирует эксперт.

В РФ проходили митинги, но массовыми их не назовешь Фото: "ОВД-инфо"

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале 15 мая сообщил, что оккупанты несут огромные потери на войне, в том числе на южном направлении.