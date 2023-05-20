"Мир станет ближе": Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Президент Украины анонсировал важные встречи с зарубежными партнерами, которые должны привести украинцев к победе.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Японию для участия в заключительной части саммита Большой семерки (G7) в Хиросиме. Об этом он написал в Telegram.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества нашей победы. Сегодня мир станет ближе", — сообщил Владимир Зеленский.

Изначально предполагалось, что президент Украины не будет лично ехать в Хиросиму, а примет участие в саммите по видеосвязи, однако несколько часов назад МИД Японии объявил официально: он должен прибыть в страну. Как уточнило ведомство, Владимир Зеленский выступит в субботу на заключительном дне встречи G7, чтобы заручиться поддержкой других стран.

"После тщательного рассмотрения повестки и расписания саммита мы решили, что в заключительный день саммита проведем сессию по Украине среди лидеров G-7 с личным присутствием президента Зеленского", — цитирует агентство Kyodo.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов также подтвердил, что Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Японии, чтобы "решать вопросы устойчивости нашей страны". По его словам, иностранные политики не до конца понимают ситуацию в Украине, поэтому физическое присутствие президента очень важно.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7. Они смогут обсудить много важных вопросов, в том числе передачу Украине истребителей F-16.