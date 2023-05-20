"Осталось максимум полгода": в ОП рассказали, почему Грузия упустила шанс войти в Евросоюз

Грузинское правительство поддерживает Россию, которая наверняка проиграет войну в Украине, уверяет Михаил Подоляк.

Грузия теряет возможность попасть в Европейский союз из-за пророссийской политики действующей власти. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал "24 каналу".

Как он обратил внимание: Европейский союз уже официально заявлял, что Грузия нарушает договоренности, отказываясь вводить санкции против России и налаживая авиасообщение с последней. Таким образом власти страны сами себе блокируют путь в Европу, делая ставку на аутсайдера. По его мнению, грузины могут занять нейтральную позицию, не комментируя войну в Украине.

"Грузия уже практически упустила свой шанс, по крайней мере, очень быстро зайти в Европу вместе с Молдовой и Украиной", — предположил Михаил Подоляк. — "И это во время войны, которую Россия проиграет, зануление ее репутации. Потому что не будет больше России с таким влиянием, которое было до войны в Украине".

Как считает чиновник, президент России Владимир Путин открыто продемонстрировал, что не считает Грузию суверенной страной, а лишь условной провинцией, которой он может управлять. Народу стоит критически оценить действия грузинского правительства, идущего навстречу РФ, и не дать им окончательно лишить государство независимости. Представитель ОП уверен, что Россия в нынешнем виде "будет существовать еще полгода максимум", после чего в стране начнется гражданская война.

10 мая стало известно, что Грузия не будет вводить санкции против России. По словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, власти не хотят ухудшать отношения с россиянами, чтобы не спровоцировать военный конфликт.

15 мая между Грузией и Россией возобновили воздушное сообщение. Авиакомпания "Азимут" получило разрешение на совершение рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

20 мая в Тбилиси начались протесты против прямого авиасообщения с Россией. Сотни людей перекрыли центральную улицу Руставели и окружили здание парламента.