Несмотря на протесты: между Москвой и Тбилиси восстановится авиасообщение

Рейсы между столицами Российской Федерации и Грузии возобновятся 17 мая и будут летать семь раз в неделю.

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В понедельник, 15 мая, авиакомпания "Азимут" получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на осуществление рейсов между Грузией и Россией, сообщает орган в Facebook.

"Azimuth Airlines с сегодняшнего дня нет в черном списке ЕС. Агентство гражданской авиации Грузии выдало необходимое разрешение на вылет авиакомпании сегодня, 15 мая текущего года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно заявлению авиакомпании, поданному в соответствующий орган, рейсы авиакомпании "Москва — Тбилиси — Москва" будут выполняться с 17 мая текущего года, семь раз в неделю.

"Азимут" – российская авиакомпания, базирующаяся в Международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, областном центре Ростовской области. Авиаперевозчик официально начал международные рейсы в сентябре 2018 года, запустив еженедельные рейсы в Бишкек.

Протесты в Грузии против восстановления авиасообщения

По данным СМИ, 10 мая в Грузии около здания МИД прошли акции оппозиционных активистов против возобновления прямого авиасообщения с Россией и отмены виз.

Протесты начались, когда правительство Грузии поддержало решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения между Грузией и РФ.

По словам оппозиционера из Грузии лидера партии "Дроа" Элене Хоштария, российские авиакомпании столкнутся в Грузии "с физическим сопротивлением".

"Я хочу сказать любой российской авиакомпании и их представителям, которые посмеют открыть офис в Грузии. Я вам прямо угрожаю: вы столкнетесь с физическим сопротивлением, вы не сможете функционировать и действовать в Грузии", – заявила Хоштария.

Напомним, 10 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили завила, что отмена визового режима с Россией для граждан Грузии неприемлема из-за полномасштабной войны в Украине.

Ранее, еще в 2019 году прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано после скандала, названного "ночь Гаврилова" и начала протестов против сближения с Россией в Тбилиси.