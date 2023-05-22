"Украина прогрессирует": Боррель посоветовал ускорить реформы и готовиться к членству в ЕС

Представитель Евросоюза Жозеп Боррель посоветовал украинцам воспользоваться "уникальной возможностью". Также он призвал министров иностранных дел принять участие в совместных закупках оружия для ВСУ.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС и посоветовал Украине воспользоваться уникальным шансом. Его слова со ссылкой на пресс-конференцию от 22 мая передали журналисты "Суспільне".

"Украина прогрессирует и должна продолжать следовать этому пути в том же темпе. Именно сейчас пора для них ускорить реформы, чтобы соответствовать стандартам ЕС и подготовить их общество к членству. Это уникальная возможность и ее нужно использовать", — подчеркнул он.

Представитель ЕС призвал министров принять участие в совместных закупках вооружения для украинских защитников, отметив, что промедление в этом вопросе измеряется жизнями.

"Каждый день нашего промедления в передаче оружия нужно измерять человеческими жизнями: убитыми гражданскими, убитыми или ранеными военными. Я призываю всех министров иностранных дел ЕС ускориться и помочь поставкам, принять участие в совместных закупках оружия для Украины и завершить работу над следующим траншем миссии Европейского союза по военной помощи Украине", — заявил Боррель.

Также чиновник сообщил, что ЕС уже провели тренировки для 15 тысяч украинских военных и до конца года обучат еще столько же человек.

Напомним, 22 мая Жозеп Боррель заявил, что американские истребители F-16 готовят к отправке в Украину в ближайшие месяцы.

Ранее, 19 мая, украинский язык был внесен в систему переводов Еврокомиссии. Это позволит читать законодательные акты ЕС в переводе на украинский. В Минцифре нововведения назвали "важным стратегическим шагом".