Украинский язык официально внесли в систему переводов Еврокомиссии, — Минцифры

Благодаря нововведению все желающие смогут переводить законодательные акты ЕС на украинский, или наоборот — изучать украинское законодательство.

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Украинский язык официально внесли в систему переводов Еврокомиссии — eTranslation. Об этом сообщили в Минцифры сегодня, 19 мая.

Такой шаг позволит каждому желающему переводить законодательные акты ЕС на украинский, или наоборот — изучать украинское законодательство, переведенное на языки стран ЕС.

В украинском ведомстве отметили, что это важнейший шаг для нашей страны.

"Для Украины это важный стратегический шаг, который будет способствовать переговорам о членстве в Евросоюзе", — отметили в министерстве.

eTranslation — бесплатный онлайн-инструмент для перевода текстов и официальных документов на 24 языка ЕС.

10 мая Gradus Research обнародовали результаты исследования, согласно которому, после начала полномасштабного вторжения России, граждане Украины стали все чаще использовать украинский язык в повседневном общении.

15 мая известный украинский языковед Александр Авраменко предложил упражнение для искоренения суржиковых слов из головы.