Українську мову офіційно внесли до системи перекладів Єврокомісії, — Мінцифри

Завдяки нововведенню всі бажаючі зможуть перекладати законодавчі акти ЄС на українську, або навпаки, вивчати українське законодавство.

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Українську мову офіційно внесли до системи перекладів Єврокомісії – eTranslation. Про це повідомили у Мінцифри сьогодні, 19 травня.

Такий крок дозволить кожному, хто захоче, перекладати законодавчі акти ЄС українською, або навпаки — вивчати українське законодавство, перекладене мовами країн ЄС.

В українському відомстві наголосили, що це важливий крок для нашої країни.

"Для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі", — зазначили у міністерстві.

eTranslation — безплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів та офіційних документів 24 мовами ЄС.

10 травня Gradus Research оприлюднили результати дослідження, згідно з яким після початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни України стали все частіше використовувати українську мову в повсякденному спілкуванні.

15 травня відомий український мовознавець Олександр Авраменко запропонував вправу для викорінення суржикових слів із голови.