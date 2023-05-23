"Горькая глава закончится": Шольц заявил, что после победы в войне Украина станет членом ЕС

По мнению Федерального канцлера Олафа Шольца, Россия не должна и не выиграет эту войну.

Война в Украине закончится членством страны в Европейском союзе. С таким заявлением канцлер Германии Олаф Шольц выступил на праздновании юбилея 160-летия Социал-демократической партии Германии 23 мая.

Глава немецкого правительства выразил уверенность в том, что Российская Федерация не должна и не может победить в войне против Украины.

"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Владимир Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что СДПГ должна четко встать на сторону Украины, поскольку первый канцлер ФРГ от социал-демократов Вилли Брандт проводил Новую восточную политику, благодаря которой удалось внедрить в Европе принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

"Мы, социал-демократы, с глубокой убежденностью отстаиваем все эти принципы", — заявил Шольц.

Напомним, 22 мая высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС и посоветовал Украине ускорить реформы и готовиться к членству в ЕС.

17 мая СМИ писали, что в результате захватнической войны России присоединение Украины к Европейскому Союзу имеет больший импульс, чем одобрение на вступление турецкой заявки.