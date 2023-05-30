"Ходят по канату": Зеленский указал на подыгрывание Китая планам Кремля

Пекин напрямую не поддерживает позицию Киева в большой войне. А Москва лжет даже партнерам, которые считали ее честным союзником, заявил президент Украины.

Пекин "ходит по канату где-то снаружи" в отношениях с Западом и Москвой. Об этом сказал 30 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому изданию Chosun.

Президент России Владимир Путин, как заметил Зеленский, объявил о передаче тактического ядерного оружия (ТЯО) Беларуси через неделю после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. А до этого российский диктатор был против размещения ТЯО вне России.

По словам украинского лидера, РФ лжет даже своим партнерам, которые считали Москву честным союзником. Угрозы Кремля ядерным оружием, по оценкам президента, это всего лишь неудачная и неправильная политика.

Владимир Зеленский уверен, что Китай напрямую не поддерживает позицию Украины. В Киеве оценили мирную инициативу Китая, но главное значение имеет лишь украинская формула мира, напомнил глава государства.

"Эта война началась в Украине и продолжается здесь. Если Китай займет четкую и твердую позицию о выводе оккупационных войск России со всей территории Украины, тогда это будет полезно", — заявил он.

Президент сравнил ситуацию в Украине с событиями в Корее 70-летней давности.

"Корея отчаянно нуждалась в помощи других стран. В то время родилась свободная, демократическая и процветающая Корея, потому что весь мир протянул ей руку помощи, чтобы сохранить справедливость и свободу. Украина сегодня похожа на Корею 70 лет назад. Пожалуйста, помните об этом", — заключил президент.

Напомним, что 26 мая американская газета The Wall Street Journal писала о позиции спецпредставителя КНР по урегулированию полномасштабной войны РФ с Украиной Ли Хуэя. Он якобы говорил, что на Западе должны признать российскими временно оккупированные территории Украины.

Во время официального визита в Киев Ли Хуэй 18 мая продвигал "мирный план" от Си Цзиньпина. Чиновник считает, что все стороны конфликта должны создавать условия для прекращения войны.