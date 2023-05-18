"Начать с себя": в КНР заявили, что не существует панацеи для завершения войны в Украине

Во время официального визита в Киев специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил о готовности Пекина создать условия для прекращения конфликта.

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Панацеи для решения украинского конфликта нет, стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для прекращения войны. Об этом заявил специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй во время официального визита в Киев, сообщает в четверг, 18 мая, пресс-служба Министерства иностранных дел КНР.

Так, с 16 по 17 мая 2023 года Украину посетил Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии. В ходе визита с ним встретился президент Владимир Зеленский. Также Ли Хуэй провел отдельные встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями министерств инфраструктуры, энергетики, обороны и других соответствующих ведомств. Стороны обменялись мнениями о политическом урегулировании войны, которую в Китае называют "украинским кризисом", а также об отношениях двух стран.

"Две страны должны работать вместе, чтобы продолжить традицию взаимного уважения и искреннего отношения между двумя сторонами, и постоянно продвигать взаимовыгодное сотрудничество", — говорится в сообщении.

Ли Хуэй подробно остановился на позиции Китая по политическому урегулированию российско-украинской войны, заявив, что "мирный план Китая", выдвинутый Си Цзиньпином, является основополагающими ориентирами для политического урегулирования.

"Панацеи для разрешения кризиса не существует, но все стороны должны начать с себя, построить взаимное доверие и создать условия для прекращения войны и разговора. На основе документа "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" Китай готов содействовать формированию максимально возможного консенсуса в международном сообществе по урегулированию кризиса в Украине, а также приложить собственные усилия для прекращения войны и перемирия и скорейшего восстановления мира", — говорится в сообщении МИД КНР.

В министерстве отметили, что украинская сторона "выразила свое удовольствие по поводу визита специального представителя Ли Хуэя в страну".

"Украинская сторона ценит важную роль, которую играет Китай в международных делах в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Она приветствует активную роль Китая в прекращении войны и восстановлении мира. Украинская сторона всегда придерживалась принципа "одного Китая" и готова работать вместе с Китаем для содействия новому и большему развитию украинско-китайских отношений", — сказано в пресс-релизе.

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Напомним, 17 мая сообщалось, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским "мирный план Пекина", который должен завершить россисйко-украинскую войну.

Информация о визите спецпредставителя Китая также сообщалась ранее, 12 мая. Тогда речь шла о том, что в ходе поездки Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию, а также Россию.

Напомним также, 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Президент Украины выразил надежду на возможность развивать всестороннее сотрудничество с Китаем и совместно работать над поддержанием мира и стабильности во всем мире.