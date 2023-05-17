Спецпредставитель Китая прибыл в Украину, чтобы обсудить мирный план с Зеленским, — СМИ

По информации медиа, Ли Хуэй уже встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и сейчас готовится ко встрече с президентом Владимиром Зеленским.

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в среду, 17 мая, прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским "мирный план Пекина", который должен завершить россисйко-украинскую войну. Об этом со ссылкой на собственные источники в Офисе президента Украины сообщает медиа "Страна".

Цель визита — обсуждение перспектив мирных переговоров для окончания войны.

По информации СМИ, дипломат уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Также запланирована встреча дипломата с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Информация о том, что Ли Хуэй посетит Украину появилась еще 12 мая. Тогда предполагалось, что дипломат также посетит Францию, Германию и РФ, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса со всеми сторонами.

"Визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира, — так спикер МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал визит спецпредставителя Китая в Украину.

Ли Хуэй ранее занимал должность посла КНР в Москве. О его назначении спецпредставителем Китая договорились президент Украины Владимр Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора.

Напомним, 17 мая в Офисе президента подтвердили визит в Киев президента ЮАР. О встрече в столице Украины президент Владимир Зеленский и глава ЮАР Сирил Рамафоса договорились во время телефонного разговора, который состоялся еще 13 мая, рассказал пресс-секретарь украинского лидера.

Также медиа в конце апреля писали о том, что Китай направил в Украину бывшего посла в РФ с наградами от Путина. В 2019 году спецпредставитель КНР получил государственную награду из рук президента России. Согласно открытым источникам, Ли Хуэй много лет проработал в России и Советском Союзе.