Награжденный Путиным китайский посол посетит Украину для "продвижения мирных переговоров"

В МИД КНР подчеркнули, что представитель страны по евразийским делам также планирует заехать в России, Польшу, Францию и Германию.

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На следующей неделе специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетит Украину для "продвижения мирных переговоров". Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.

В ведомстве уточнили, поездка Ли начнется 15 мая, и в ходе нее он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию, а также Россию.

"Визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая убеждению и продвижению переговоров, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира", — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбин во время регулярного брифинга для прессы.

Отметим, что визит состоится после того, как в прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин впервые после начала российского вторжения в прошлом году поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Китай направил в Украину бывшего посла в РФ с наградами от Путина

26 апреля сообщалось, что Ли Хуэй, который в течение 10 лет был послом в России, станет представителем Китая, направленным в Украину для выяснения "возможности политического урегулирования" войны.

За время работы в России китайский дипломат получил две государственные награды, одну из них — "Орден дружбы" — в 2019 году вручил лично президент Владимир Путин в мае 2019 года.

Зеленский созвонился с Си Цзиньпином

26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином.

По словам китайского лидера, Пекин будет настаивать на продвижении переговоров, а также приложит собственные усилия для прекращения войны и скорейшего восстановления мира в Украине. Президент Украины выразил надежду на возможность развивать всестороннее сотрудничество с Китаем и совместно работать над поддержанием мира и стабильности во всем мире.

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Китайский городовой. Сможет ли Си Цзиньпин получить роль глобального арбитра за счет разговоров о мире в Украине

Напомним, 18 апреля, СМИ писали, что война в Украине может устраивать председателя КНР Си Цзиньпина, именно поэтому телефонный звонок между лидером Китая и президентом Украины Владимиром Зеленским на тот момент все еще не состоялся.