Спецпредставник Китаю прибув до України, щоб обговорити мирний план із Зеленським, — ЗМІ

За інформацією медіа, Лі Хуей вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і зараз готується до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

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Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у середу, 17 травня, прибув до Києва, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським "мирний план Пекіна", який має завершити російсько-українську війну. Про це з посиланням на власні джерела в Офісі президента України повідомляє медіа "Страна".

Мета візиту — обговорення перспектив мирних переговорів для закінчення війни.

За інформацією ЗМІ, дипломат уже зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Також заплановано зустріч дипломата із президентом України Володимиром Зеленським.

Інформація про те, що Лі Хуей відвідає Україну, з'явилася ще 12 травня. Тоді передбачалося, що дипломат також відвідає Францію, Німеччину та РФ, щоби обговорити врегулювання української кризи з усіма сторонами.

"Візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати та сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру, — так речник МЗС Китаю Ван Веньбінь прокоментував візит спецпредставника Китаю в Україну.

Лі Хуей раніше обіймав посаду посла КНР у Москві. Про його призначення спецпредставником Китаю домовилися президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови.

Нагадаємо, 17 травня в Офісі президента підтвердили візит до Києва президента ПАР. Про зустріч у столиці України президент Володимир Зеленський та голова ПАР Сиріл Рамафоса домовилися під час телефонної розмови, яка відбулася ще 13 травня, розповів прессекретар українського лідера.

Також медіа наприкінці квітня писали про те, що Китай відправив в Україну колишнього посла РФ із нагородами від Путіна. 2019 року спецпредставник КНР отримав державну нагороду з рук президента Росії. Згідно з відкритими джерелами, Лі Хуей багато років пропрацював у Росії та Радянському Союзі.