Найти крайнего. Как власти в Киеве пытаются "назначить" виновника за закрытое укрытие

Две недели назад КМВА и представители КГГА провели показательную проверку укрытий на левом берегу столицы. Обещали окончательно закрыть вопрос с закрытыми убежищами в Киеве. Сегодняшняя трагедия показала, что дальше громких заявлений дело не пошло.

В ночь с 31 мая на 1 июня Россия в очередной раз атаковала ракетами "Искандер" украинскую столицу. Пресс-центр Воздушных сил ВСУ сообщил, что 10 из 10 из них сбили силы ПВО, но обломки боеприпасов упали в Днепровском и Деснянском районах Киева. Из-за этого в зоне поражения оказались жители города, которые не смогли попасть в закрытое укрытие детской поликлиники в Деснянском районе. Три человека — 33-летняя женщина, а также 34-летняя мать с 9-летней дочерью — погибли, еще 16 человек пострадали.

По словам мужчины погибшей, во время воздушной тревоги люди пришли в убежище в медучреждении, но дверь была закрыта. В то время, когда мужчина побежал искать охранника, как раз упали обломки ракеты, что и привело к трагедии.

На место происшествия выехал мэр города Виталий Кличко, но на себя ответственность он брать не стал. По его словам, обеспечить работу укрытия должен глава медучреждения. При этом контролировать вопросы с убежищами в столице, по его словам, должны главы районных государственных администраций. Какая зона ответственности непосредственно у КГГА и почему мэрия за полтора года войны так и не смогла наладить работу укрытий в столице, Кличко почему-то не упоминал.

Сергей Попко, глава Киевской городской военной администрации, тоже не видит ответственности своего ведомства в произошедшем.

"На момент падения обломков, как докладывают представители ГСЧС, часть людей была в укрытии. Укрытие [в поликлинике], которым все пользовались, оно расположено, если заходить через центральный вход, метрах в десяти, оно было открыто. Был открыт центральный вход — полиция это расследует. Когда это будет известно, тогда будут выводы. Кого-то винить или оправдывать сейчас нет смысла ", – сказал он журналистам.

Однако позже Кличко все же нашел виновника. В своем Telegram-канале он написал, что обратился в Офис Президента и правительство об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока идет следствие.

Дождаться трагедии

После ночного обстрела 16 мая киевские власти получили 22 жалобы от жителей на закрытые укрытия в украинской столице. В ответ Сергей Попко, а также директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук приехали на демонстративную проверку укрытий на левом берегу столицы. В сопровождении телекамер и журналистов Попко показательно прошел в паркинг в Дарницком районе, который используется как убежище. Власти пообещали разобраться с проблемой закрытых укрытий в столице, но, как показала жизнь, дальше громких заявлений дело не пошло.

Константин Гринчук, полковник в отставке и экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины, в разговоре с Фокусом отмечает, что проблема в том, что сегодня на государственном уровне не существует никакой структуры, которая занималась бы вопросами гражданской безопасности граждан.

"Нам нужна независимая структура, которая на государственном уровне организовала бы системную работу органов власти, ведомств — поставила конкретную задачу по созданию и оборудованию укрытий, и контролировала бы ее выполнение", — комментирует он.

ГСЧС только ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, но не занимается созданием укрытий или контролем их работы.

"В последнее время мы постоянно слышали заявления о бомбоубежищах, что все нужно открыть. Но "все открыть" — это подходит только для громких лозунгов. Потому что на деле для этого нужно, чтобы были созданы определенные условия. После этого должны быть проверки, контроль — и не как лозунги, а в рамках полноценной работы, чтобы вносились коррективы и ликвидировались недостатки. Только после этого можно будет говорить, что мы что-то организовали", — отмечает эксперт.

Гринчук уверен, что история с арестом охранника поликлиники, не открывшего укрытие, выглядит странно. Он отмечает, что хороший адвокат сразу спросит — есть ли такой пункт в должностной инструкции охранника?

"А сейчас возникла такая ситуация, что ГСЧС думает, как себя "отбелить", Кличко думает, как себя "отбелить", а реально сказать, кто же ответственный, — а нет ответственного!" – говорит Гринчук.

В идеале двери в укрытиях должны быть автоматическими, чтобы избежать человеческого фактора, добавляет он. Но в условиях, когда в городе вообще критически не хватает укрытий или они не работают для населения — как это сегодня происходит в школах, эта идея выглядит утопической.