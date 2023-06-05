ВАКС объявил подозреваемого во взяточничестве Трубицына в международный розыск

По информации, установленной прокуратурой, Трубицын трижды не являлся на заседания в ВАКС, хотя был предупрежден о них надлежащим образом.

Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск избранного от Слуги Народа депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который покинул территорию Украины в мае. Об этом 5 июня сообщает Центр противодействия коррупции.

Решение было принято 5 июня судьями Игорем Строгим, Еленой Танасевич и Екатериной Сикорой.

По информации Центра, депутата трижды приглашали на судебные заседания в ВАКС, и он трижды не являлся на них, хотя был предупрежден о них надлежащим образом.

Основания для вызовов Трубицина в ВАКС

Следователи украинской прокуратуры выяснили, что Трубицин несколько раз выезжал за территорию Украины. В первый раз депутат покинул территорию Украины 21 января на основании письма от Главного управления разведки, куда просьбу на выезд Трубицына направили из ССО (Силы специальных операций). Тогда в начале февраля депутат вернулся в Украину.

В следующий раз Трубицын выехал по загранпаспорту через пункт пересечения "Рава Русская" 13 мая.

Известно, что депутат никоим образом не информировал суд о причинах своей неявки, хотя такая возможность у него была, поскольку 17 мая он направлял в Киевсовет письмо, в котором просил перенести заседание рабочей группы в связи с якобы ухудшением состояния здоровья.

Также известно, что интересы депутата Киевсовета на судебном заседании представляла адвокат из регионального Центра безвозмездной правовой помощи, которая попросила отложить заседание и дать ей дополнительное время на ознакомление с делом. Суд удовлетворил просьбу адвоката частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на 12 июня.

Также ВАКС также остановил судебное производство по Трубицыну и по требованию прокурора хочет взыскать с Трубицина залог в размере почти 10 млн грн.

Напомним, что в конце февраля депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына больше не является членом партии "Слуга народа".

Также напомним, обвиняемый в коррупционной деятельности депутат Киеврады Владислав Трубицын выехал за рубеж во время военного положения по инициативе Сил специальных операций ВСУ.