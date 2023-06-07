Орбан хочет стать миротворцем-посредником между Киевом и Москвой, — эксперт

По мнению эксперта Михаила Драпака, предложение Будапешта стать площадкой для переговоров Украины с Россией было озвучено еще в феврале 2022 года и остается действующим до сих пор. Однако он не видит конкретного миротворческого плана со стороны Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в очередной раз завил, что готов стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Михаил Драпак.

"Он уже в очереди таких "миротворцев". Венгерские чиновники высокого уровня очень любят бросать какие-то заявления, которые можно по-разному понимать, это их стиль ведения коммуникации. Орбан сам когда-то говорил, мол, не смотрите, что я говорю, а что я делаю. Он довольно часто не следит за своими словами или намеренно говорит, чтобы проверить реакцию аудитории", — отмечает Драпак.

По словам эксперта, сейчас он не видит какого-то миротворческого плана.

"Несмотря на громкие заявления Орбана, Венгрия интегрирована в западную политическую систему и систему безопасности. На подобные действия, как быть площадкой для переговоров, Венгрия не может пойти самостоятельно", — отметил он.

Эксперт отмечает, что Будапешт стоит на том, что надо пойти на уступки Москве. И Венгрия, мол, готова стать посредником в переговорах.

Об этом говорил и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто — несколько недель назад в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз — Центральная Азия" он заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.

Также по словам Драпака, такое же предложение Сиярто предоставил главе МИД РФ Сергею Лаврову и главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку еще сразу после вторжения.

Больше читайте в материале Фокуса "Российский агент: почему венгерский премьер Орбан поддерживает линию Путина и мешает Украине".

Напомним, в конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну против России. При этом ранее, 18 мая премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает все мирные планы, которые помогут закончить войну в Украине.