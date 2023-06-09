Бойцы РДК используют против Путина его же оружие, — эксперт

По словам политолога Олег Лисного, реакция Кремля на рейды добровольцев в Белгородской области ярко демонстрирует тот факт, что проблемы глубинки не интересуют центральную власть.

Власть в России оказалась не готова к стремительному развитию событий в Белгородской области. А любимые кремлевские "военторги" и "ихтамнет" сейчас работают против них самих. Об этом в комментарии Фокусу материала "Белгород наш! Что делать с российскими территориями, освобожденными бойцами РДК" рассказал политолог Олег Лисный.

"Центральная власть России не готова к принятию решений и попала в ситуации, когда ее оружие повернули против нее. То есть, все эти ухмылки Путина про "ихтамнет" и "военторги". Обратите внимание, что педалируется тема, что это этнические русские, с российскими паспортами пришли не грабить и убивать, а освобождать родину от режима и восстанавливать конституционный строй", — говорит Фокусу Лисный.

Он отмечает, что события в Белгородской области создают прецедент для российских властей, что впоследствии может иметь свои последствия. Поведение Москвы ярко демонстрирует тот факт, что проблемы глубинки не интересуют центральную власть.

"То что мы сейчас наблюдаем является классическим изломом системы — центру нет дела до Белгородщины, а местные власти не могут сами ничего сделать. Москва уже давно привила правило, что инициатива является наказуемой, поэтому и регионах все парализовано до указаний из центра. Это очень интересный прецедент, который показывает на то, что Россия не является монолитом, а государственная машина хорошо управляется. То есть в механизме уже есть сбой, который в будущем может дать свои последствия", — говорит он.

По словам Лисного, после Белгородской области российское движение должно призывать другие регионы присоединяться к ним с тезисами, что "Рублевка не хочет их защищать". В идеале, нужна хорошая медийная поддержка, чтобы показать, как бойцов встречают с "хлебом-солью" в селах, собственно то, о чем мечтал Путин в Украине, только наоборот.

Больше читайте в материале Фокуса "Белгород наш! Что делать с российскими территориями, освобожденными бойцами РДК".

Напомним, 8 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" рассказали, как во время рейда в Белгородскую область РФ им удалось закрепиться. При этом были взяты пленные, уничтожены офицеры противника, а также захвачены трофеи.