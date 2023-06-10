"Так Путину и передайте": Зеленский прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ (видео)

По словам главы государства, наступательные и оборонительные действия действительно осуществляются на передовой, и скоро все ощутят результаты масштабной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию иностранных СМИ о начале контрнаступления ВСУ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который прибыл с необъявленным визитом в Киев.

На пресс-конференции Владимиру Зеленскому сказали, что о контрнаступлении уже даже упомянул президент РФ Владимир Путин.

Зеленский скептически отметил, что раз Путин уже начал говорить о контрнаступлении, то он "что-то чувствует" и продолжил, сказав, что в Украине происходят некие события на поле боя, о которых подробно распространяться он не будет.

"Наступательные и оборонные действия происходят в Украине, но на какой они стадии, я не буду подробно говорить. Скоро результаты все ощутят. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте", — заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о контрнаступлении украинских войск.

Зеленский добавил, что украинцы продолжают бороться за независимость и свободу, несмотря на попытки РФ сломать наше сопротивление.

"Несмотря на все попытки России сломать наш народ украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас, на нашем пути защиты жизни и людей", — заявил он.

Также Зеленский и Трюдо подписали декларацию в которой говорится, что Канада остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Канада высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и вооруженных сил в защите независимости. Их стойкость и отвага на передовой демократии не только защищают безопасность Европы перед лицом насильственного экспансионизма России, но и укрепляют международную систему, основанную на правилах, и демонстрируют, что независимо от того, насколько жесток враг, сила не делает его правым", — говорится в декларации.

Отдельным пунктом там говорится, что Канада поддерживает право Украины выбирать собственные меры безопасности и поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.

"Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — отмечается в декларации.

Также Канада передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов, 76 бронеавтомобилей "Рошель" и конфискованный у российской компании самолет Ан-125 "Руслан".

Кроме того, Канада присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины.

Напомним, Джастин Трюдо прибыл в Украину с неанонсированным визитом в сопровождении вице-премьер-министра Христи Фриланд.