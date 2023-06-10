Около $400 млн: Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине

В Офисе главы правительства Канады Джастина Трюдо заявили, что Оттава выделит Украине дополнительные средства "для поддержания возможности реагировать на российскую агрессию".

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Канада направит 500 миллионов канадских долларов (около $400 миллионов) на военную помощь Украине. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в субботу, 10 июня, объявили в Офисе премьер-министра Джастина Трюдо во время его визита в Киев.

"Канада твердо настроена реагировать на незаконное и неоправданное вторжение (России в Украину – ред.), продолжая оказывать Украине военную помощь, в том числе дополнительные 500 млн долларов для поддержания возможности реагировать на российскую агрессию", – говорится в пресс-релизе.

Визит Трюдо в Киев

Как сообщило канадское издание CBC, в субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо с необъявленным визитом прибыл в Киев.

"Трюдо прибыл в украинскую столицу в тот момент, когда правительство президента Владимира Зеленского пыталось оценить ущерб и провести дальнейшую эвакуацию населения вниз по течению после разрушения гигантской плотины в Каховке. Премьер-министр находится в Украине вместе с заместителем Христей Фриланд", — написали канадские журналисты.

Сообщается, что поездка Трюдо в Украину была запланирована в строжайшем секрете без соответствующих анонсов в СМИ. Канадская пресса также подчеркнула, что премьер страны прибыл в столицу Украины, "когда украинские военные активизировали давно ожидаемое контрнаступление".

Напомним, в начале мая стало известно, что в Бахмуте погибли двое канадских добровольцев. Один из погибших за несколько дней до гибели связался с журналистами и рассказал им, что очень беспокоится из-за тяжелых боев за Бахмут.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 29 млн долларов, куда войдут стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи, топливо и другие предметы снабжения.