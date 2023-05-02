"Это была мясорубка": в бою за Бахмут погибли добровольцы из Канады, — СМИ (фото)

Один из погибших канадцев за несколько дней до гибели связался с журналистами и рассказал им, что очень беспокоится из-за тяжелых боев за Бахмут.

Related video

Два канадских добровольца погибли в бою за Бахмут. Речь идет о 27-летнем Кайле Портере и 21-летнем Коуле Зеленко, которые служили в Интернациональном легионе ВСУ. Об этом 2 мая сообщил телеканал CBC News.

Сообщается, что добровольцев закрепили за 92-й Механизированной бригадой. Она приняла на себя основную тяжесть яростных попыток украинцев удержать Бахмут.

По словам журналистов, Портер за несколько дней до гибели связался с каналом CBC News. Он поделился с журналистами тревогой по поводу боев за город.

"В первый раз это была мясорубка, и на этот раз я не ожидаю ничего лучшего", — написал он журналистам.

Командир канадцев, известный под позывным "Дантист", рассказал, что погибшие были частью большой группы солдат, которым было поручено удерживать важный маршрут снабжения украинской группировки в Бахмуте. По его словам, их группа подверглась сильному обстрелу со стороны россиян. Портер, Зеленко и как минимум трое других украинских солдат спрятались в укрепленном месте. Однако оно не выдержало прямого попадания снаряда. В результате все, кто находился там, погибли.

Канадцы Кайл Портер (слева) и Коул Зеленко Фото: CBC News

"Мы были как семья. Как будто я потерял своих братьев", — рассказал "Дантист".

Министерство внутренних дел Канады заявило, что осведомлено о сообщениях об гибели двух канадцев и связывается с украинскими властями для получения дополнительной информации.

Сообщается, что Портер и Зеленко ранее служили в вооруженных силах Канады, но уволились из армии до того, как записались воевать в Украине.

По неофициальным подсчетам CBC News, они станут четвертым и пятым канадцами, погибшими на войне после вторжения России в феврале 2022 года.

Напомним, что 1 мая стало известно, что в боях за Бахмут погиб 26-летний доброволец из США. Купер Эндрюс попал в засаду российских оккупантов, когда эвакуировал людей из Бахмута, сообщил журналист Джейк Ханрахан.

Также 30 апреля сообщалось, что на фронте погиб самый результативный зенитчик Украины Андрей Линийчук. Военный с позывным "Кельт" подписал контракт с ВСУ летом 2020 года. Он был одним из первых, кто прошел обучение в Великобритании и после этого применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Martlet — модификации Starstreak.