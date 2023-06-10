Близько $400 млн: Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

В офісі глави уряду Канади Джастіна Трюдо заявили, що Оттава виділить Україні додаткові кошти "для підтримки можливості реагувати на російську агресію".

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Канада надішле 500 мільйонів канадських доларів (близько $400 мільйонів) на військову допомогу Україні. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у суботу, 10 червня, оголосили в Офісі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо під час його візиту до Києва.

"Канада твердо налаштована реагувати на незаконне та невиправдане вторгнення (Росії в Україну – ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, у тому числі додаткові 500 млн доларів для підтримки можливості реагувати на російську агресію", — йдеться у пресрелізі.

Візит Трюдо до Києва

Як повідомило канадське видання CBC, у суботу, 10 червня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з неоголошеним візитом прибув до Києва.

"Трюдо прибув до української столиці в той момент, коли уряд президента Володимира Зеленського намагався оцінити збитки та провести подальшу евакуацію населення вниз за течією після руйнування гігантської греблі в Каховці. Прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із заступником Христей Фріланд", — написали канадські журналісти

Повідомляється, що поїздка Трюдо в Україну була запланована у найсуворішому секреті без відповідних анонсів у ЗМІ. Канадська преса також наголосила, що прем'єр країни прибув до столиці України, "коли українські військові активізували давно очікуваний контрнаступ".

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що в Бахмуті загинули двоє канадських добровольців. Один із загиблих за кілька днів до загибелі зв'язався з журналістами та розповів їм, що дуже непокоїться через важкі бої за Бахмут.

Раніше, 21 квітня, повідомлялося, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 29 млн доларів, куди увійдуть стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв'язку, паливо та інші предмети постачання.