Контролируемый процесс: Пекин увеличивает свой ядерный арсенал при условном согласии США и РФ, – эксперт

Пекин планирует увеличить ядерный арсенал до уровня США и России. Китайцы начали процесс еще при президентстве Дональда Трампа, когда подходил к концу договор СНВ-3, сказал Фокусу эксперт по ядерному вооружению Алексей Ежак.

Правительство Китая планирует увеличить количество ядерных боеголовок до 1,5 тыс. в период 2030-2035 годов. Этот процесс коррелируется с позицией США и РФ. Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт по ядерному вооружению Алексей Ежак.

"Китай еще несколько лет назад официально провозглашал о планах наращивания производства ядерного оружия. Это то, с чем Си Цзиньпин шел на свои выборы. Пекин планирует увеличить свой ядерный арсенал до уровня США и РФ. Этот процесс был начат еще при президентстве Дональда Трампа, когда подходил к концу договор СНВ-3, тогда политики и дипломаты начали говорить о новом документе уже при участии трех сторон – США, РФ и Китая, на что китайская сторона предложила снизить количество боеголовок для Москвы и Вашингтона или увеличивать свои", — говорит он Фокусу.

Эксперт подчеркивает, что в планах Пекина выйти на арсенал в 1500 боеголовок в период 2030-2035 годов. Вместе с тем, по словам Ежака, увеличение количества развернутых ядерных боеголовок ядерными государствами говорит о росте глобальной эскалации. Именно Путин первым показал, что посредством ядерного вооружения и шантажа его использования можно достигать политических целей.

Больше читайте в материале Фокуса " Боеголовки на старте: Как война в Украине обострила ядерное противостояние России и США ".