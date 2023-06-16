Российский суд над "Азовом": кого судят в Ростове и что грозит украинцам

В российском городе Ростов-на-Дону начался судебный процесс над представителями полка "Азов" Национальной гвардии Украины. На скамье подсудимых оказались 20 украинских военнослужащих, еще двое не были доставлены в связи с состоянием здоровья, как сообщили в суде. Фокус узнавал, кто они, в чем обвиняются и к чему должны готовиться.

За стеклом в бордовом реглане с капюшоном — молодой человек. Это житель Мариуполя Ярослав Ждамаров. Он — кинолог, с 2016 по 2019 год служил по контракту в полку "Азов". После окончания службы вместе с женой проживал в Мариуполе, на Левом берегу недалеко от "Азовстали".

После начала полномасштабного вторжения он остался в городе. Как говорит супруга Виктория, по-видимому, недооценили опасность. Затем выезд из Мариуполя осложнился, на дорогах появились блокпосты. В середине апреля из-за постоянных обстрелов и авианалетов супруги решили все-таки эвакуироваться. Но на тот момент попали под фильтрацию — тотальные проверки, которые устроили оккупанты в Донецкой области.

Ярослава задержали в фильтрационном пункте в селе Безыменное, недалеко от Мариуполя. Там его с женой и мамой накануне оставили для уточнения данных. У Ждамарова забрали паспорт, отвели на допрос. Это было уже 24 апреля 2022 года. Мама Ярослава пыталась узнать, куда увезли сына. Однако российские военные заявили, что об этом ей никто не скажет, мол, "вашего сына нужно было сразу расстрелять, а не рассматривать его дело".

После этого родные Ярослава его не видели. Слышали только голос. В середине мая бывший азовец позвонил по телефону в соцсетях с неизвестного номера. Сказал, что находится в Донецком СИЗО, травмирован, ждет "суда", его, вероятно, осудят на срок от 5 до 10 лет.

Позже жена Ярослава узнала, что "суд" должен был начаться в конце июля 2022 года. Ярослав считается членом "террористической организации".

В России полк "Азов" признали "террористической организацией"

Угроза терроризма: Россия пугает мир

Разговоры о том, что полк "Азов" в России должны признать "террористической организацией", велись с конца мая 2022 года, тогда же ожидалось, что в РФ может начаться масштабный процесс над защитниками Украины. Но в мае Верховный трибунал России отложил рассмотрение этого вопроса. И только 2 августа удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ и запрет на деятельность "Азова" в России.

Процесс прошел частично в закрытом режиме. Судом была объявлена резолютивная часть решения. Согласно "документу", "решение по запрету деятельности организации подлежит немедленному исполнению". Кроме того, в открытой части в качестве свидетелей выступали так называемые правозащитники. Один из них, Георгий Волков, утверждал, что в полку практикуется людоедство.

Признание Россией действующей на территории Украины организации террористической происходит не впервые. Ранее Верховный суд РФ признал такой религиозную организацию "Хизб ут-Тахрир", также запретив ее. Россия стала тогда единственной страной в мире, в которой "Хизб ут-Тахрир" стали считать террористической, в Германии публичная деятельность "Хизб ут-Тахрир" запрещена за непризнание Израиля, однако ее участники преследованиям не подвергаются. Причина: распространение "воинственной исламистской пропаганды, сочетающейся с нетерпимостью к другим религиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество".

Правда, это произошло еще в 2003 году, но уже в 2014-м, когда был оккупирован Крым, запрет пригодился. На полуострове начались массовые задержания граждан Украины, преимущественно крымских татар, принадлежащих к "Хизб ут-Тахрир". Впоследствии судебные процессы проходили в Ростове, обвиняемые получали большие сроки заключения за терроризм — до 30 лет.

Эксперты отмечают, что Россия сейчас, как и тогда, рассчитывает, что в мире слово "терроризм" вызывает ужас, так что к процессам над подозреваемыми в нем могут отнестись "с пониманием".

После признания "Азова" террористической организацией Следственный комитет РФ также начал следственные действия по ряду уголовных дел в отношении нацгвардейцев из полка. Ожидалось, что в суде будут рассматриваться дела командиров подразделения. Но, в конце концов, этого не произошло, ведь они попали в обмен военнопленными.

Подробности процесса: на скамье подсудимых есть гражданские

14 июня 2023 г. в зале Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону начался большой процесс.

На скамье подсудимых оказались не командиры, а рядовые и бывшие военнослужащие. Среди них девять женщин, восемь из которых служат по контракту в "Азове", большинство были поварами. Некоторые из них были задержаны на базе полка в Урзуфе Донецкой области, некоторые во время фильтрации — накануне по решению командира женщинам с детьми было разрешено покинуть окруженный город.

Также за стеклом, кроме уже упомянутого Ярослава Ждамарова, можно было увидеть двенадцать мужчин. Некоторые из них, как и Ярослав, считаются гражданскими, хотя и служили в прошлом в "Азове". Среди них, например, солдат Артем Гребешков или танкист Александр Ирха. Они тоже не прошли "проверки". Некоторые из задержанных на момент исчезновения были действующими военнослужащими, обстоятельства задержания которых до сих пор не установлены. Присутствовавшие в Ростове иностранные журналисты на заседании утверждают, что, например, Олега Жаркова захватили в марте 2022 года при выходе из Мариуполя, Артура Грецкого — на территории завода "Азовсталь" в апреле 2022 года, а Алексея Смыкова — в тот момент, когда он покидал зону боевых действий после получения ранений

Им и другим инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 278 (насильственный захват власти) и ст. 205.5 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса РФ.

Митинг в Кракове (Польша) в поддержку "Азова" Фото: Getty Images

14 июня во время судебного разбирательства были установлены личности так называемых обвиняемых, а также рассмотрено ходатайство прокурора о продлении подсудимым меры пресечения в виде ареста — всех оставили за решеткой до 29 сентября 2023 года.

Как говорят свидетели, находившиеся на заседании, некоторые заявили, что служба в "Азове" для них была обычной работой.

Также выяснилось, что еще двое обвиняемых — Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский уже были переданы Украине в рамках обменов пленных. Будут ли судить их заочно — неизвестно.

В условиях войны: Россия сама совершает военное преступление

Юристы напоминают, что всех военнопленных защищает Третья Женевская конвенция, которая определяет их особый статус. И его имеют все попавшие в плен бойцы полка "Азов". Она не позволяет судить за участие в вооруженном конфликте, а фактически — за оказание сопротивления.

Исключения — подозрение в совершении военных преступлений или преступления, не относящиеся к вооруженному конфликту. Но тогда речь идет об индивидуальной ответственности за конкретный случай. То есть, весь полк обвинить невозможно. Адвокат Андрей Яковлев напоминает, что военными преступлениями считаются обстрелы без разделения военных целей и гражданских объектов или без должной необходимости для ослабления соперника.

Следует отметить, что некоторых "азовцев" Следственный комитет РФ действительно обвиняет в конкретных преступных действиях, как правило, убийствах или покушениях на них, а также в "применении запрещенных средств и методов войны". Дела таких обвиняемых индивидуально рассматривают либо на территории оккупированной Донецкой области, либо в Ростове.

В то же время интересно, что нескольким тысячам "азовцев", взятым в плен в Мариуполе, Следственный комитет РФ не выдвинул никаких обвинений, их передают украинской стороне в рамках обменов пленными.

Сейчас эксперты говорят, что желание России осудить "Азов" — это не стремление к справедливости, а подтверждение придуманного в России мифа, стремясь найти нацизм в Украине. Теперь его нужно показательно наказать. Россияне не смогли и не смогут победить в Украине, но победу могут придумать и одержать в виртуальном мире.

По подсчетам Ассоциации семей защитников "Азовстали", в плену у РФ находятся около 700 бойцов полка "Азов". Их содержат как на оккупированных территориях Донбасса, так и в РФ, преимущественно в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога Ростовской области.