В плену у "Вагнера". Где содержат украинских пленных и как обменивают

Украинских военных в плен не брать, а расстреливать. Об этом недавно заявил организатор и финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Решение объяснил тем, что получил "перехват" разговора, где украинские бойцы якобы приказали расстрелять раненого наемника из ЧВК. Фокус узнавал, где в руки бойцов Пригожина попадают украинские военные и что с ними происходит в плену.

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Группы представителей частной военной компании "Вагнер" принимают участие в военных действиях исключительно в районе Бахмута и Соледара Донецкой области. Такое решение, первоначально как временное, было принято российским командованием, чтобы закрыть участок фронта при проведении мобилизации в РФ, поэтому его отдали Пригожину. Об этом в разговоре с Фокусом напоминает военный эксперт Михаил Жирохов.

Он говорит, что ситуация там непростая. Нынешние вагнеровцы — люди, не привыкшие соблюдать дисциплину, поэтому Пригожин и ищет методы воздействия на них.

"Поэтому заявление о расстреле пленных рассчитано, прежде всего, на внутреннего российского потребителя, которое рассчитано на то, чтобы продемонстрировать жесткость, непоколебимую позицию, и вместе с тем напугать своих же — они в плен не должны сдаваться, а с тем, кто сдавался. может быть то же, что с Евгением Нужиным", – напоминает Жирохов.

Запрет сдаваться в плен: аргументы Пригожина

Об убийстве одного вагнеровца после возвращения из украинского плена стало известно осенью прошлого года. Накануне Нужин, ранее отбывавший 24 года наказания за убийство и другие преступления, был освобожден из тюрьмы и рекрутирован в ЧВК "Вагнер", уехал в Украину, попал в плен. Вскоре мужчина дал интервью журналисту Юрию Бутусову, в котором рассказал, как происходит привлечение "зеков" на фронт и как участвует непосредственно Пригожин. По его словам, тот прилетал в колонию на личном вертолете.

Качество бойцов Пригожина сильно изменилось по сравнению с 2014-2015 годами Фото: РИА Новости

"Скорее, это исключение, потому что в нашем плену вагнеровцев очень мало. То, что Пригожин заявил, что в плен брать не будут, он сделал заявление по факту. Насколько мне известно, "Вагнер" в плен не берет и сам не имеет права сдаваться Об этом известно с 2014 года, когда его бойцы появились на Донбассе, в 2015 году, в частности, воевали на Дебальцевском направлении. наиболее подготовленные бойцы, которые имели лучшие образцы техники, затем были переброшены в Сирию. Сейчас подавляющее большинство составляют "зеки", которые никогда до этого не воевали, и их нужно держать в дисциплине. Но практика казней пленных среди вагнеровцев остается", – говорит Жирохов.

Судьба украинцев: удерживают на обувной фабрике в Первомайске

Волонтер Елена — одна из тех, кому приходится разговаривать с украинскими военнослужащими, которые возвращаются из плена. Она говорит, что спрашивала и тех, кто удерживался у вагнеровцев. И в таком плену есть свои особенности.

Вагнеровцы формируют свой обменный фонд. Из свидетельств бывших пленных известно, что вагнеровцы захватывают в плен и удерживают военнопленных самостоятельно, не этапируют в колонии на оккупированные территории Украины или России.

Свидетели рассказывают, что при попадании в плен всех очень сильно избивают. Елена цитирует слова удержанного у вагнеровцев: "Раздели, ударили по ногам — упал. Потом несколько ударов по голове, по туловищу, ногам, снова по ногам. Но это "по-детски" по сравнению с тем, что ребята рассказывали. Им ребра ломали, зубы выбивали".

После передают конвоирам — они ведут километры к месту содержания с завязанными глазами.

"Все конвоиры — "зеки". Они доставляют с поля боя к месту содержания, рассказывают, где сидели, за какие преступления, как их отправили на войну. У одного парня сняли обувь, и он был босиком зимой. В декабре идти пешком, особенно по железнодорожным путям, было ужасно. Так ему даже дали какую-то обувь, чтобы дойти до подвала в нескольких километрах от места задержания", — добавляет она.

Подвал — одно из помещений бывшей обувной фабрики в Первомайске Донецкой области, там содержатся вагнеровцы украинских военнопленных.

"Те, с кем мы говорили, говорят, что физически пыток не применяли, но сами условия содержания были ужасающие. Место содержания — обычный подвал с высоким уровнем влажности, где постоянно капал конденсат, — рассказывает Елена. — Когда в этом помещении было немного людей — до десяти, было холодно, но можно было дышать, но когда набивалось 40-50 человек, дышать становилось тяжело, на пол стелили какие-то картонки, на которых спали, когда количество людей увеличивалось, места для сна хватало не всем – спали поочередно.. Кормили сухпайками. У них — три консервы, галетное печенье, чай, 40 граммов джема. Сначала выдавали один на трех, потом один на двоих".

Пленных содержат на бывшей обувной фабрике в Первомайске Фото: ТАСС

Иногда пленникам оказывали медицинскую помощь. "Но она часто не спасала, поэтому известны случаи смерти в подвале. Например, я слышала о гибели гражданского — мужчины постарше. Он был задержан летом 2022 года, подозревался в связях с "Правым сектором", надеялся, что его обменяют, но этого не случалось... Он просто сдался — перестал есть, пить воду, и через неделю умер, — вспоминает Елена.- При том, что ему даже кололи глюкозу для поддержания организма. Другой — молодой парень, что он сошел с ума, у него начались галлюцинации. Уволенный военный сказал, что неизвестно, что с ним делали, но через два дня тот умер".

Как происходит обмен пленными — меняют исключительно на своих

Пленных вагнеровцы меняют на своих. И не только пленников, но и происходит обмен телами. Волонтер говорит, что действует принцип: кто дольше был, того в первую очередь отдают. За исключением, если не разведчик, не снайпер, не офицерское звание — тех дольше держат. Также задерживаются те, кто согласился там работать, — обслуживать пленных: готовить еду, убирать, выносить туалеты. Но у них лучшие условия — живут в теплом помещении, им сигареты дают.

"Другой свидетель событий сообщил, что в плен вагнеровцы берут небольшой процент. Многие расстреливают. Он слышал, что кого-то расстреляли, тела не видел", — добавляет Елена.

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Она говорит, что у вагнеровцев есть их телеграмм-канал, где они преподают военные билеты представителей Вооруженных сил Украины, отмечая, что эти лица были расстреляны.

"Но этой информации верить нельзя. Потому что известны случаи, когда публично заявлялось, что человека расстреляли, потому что он не сдался в плен, но потом его вернули из плена. Вагнеровцам также нужен свой обменный фонд", — продолжает волонтер.

Вагнеровцы проводят нечто похожее на полевые обмены, когда их руководство договаривается напрямую с украинской стороной. Тогда где-то в районе линии столкновения происходит передача пленных. Впоследствии украинская сторона добавляет их в списки официально обмененных.

Кстати, в отличие от кадыровцев, также отдельно берущих пленных и меняющих на своих. Кадыровцы держат представителей ВСУ как на территории Украины, так и перевозят в Грозный, но затем передают в общих обменах. На фото после увольнения можно заметить людей в военной форме кадыровцев.

"И если у вагнеровцев можно понять, кто остался в том подвале на обувной фабрике, многих держат в одном помещении, то кадыровцы на обмен отдают камерами — эти люди не знают, кто находился в соседней, какое общее количество может быть пленников, которых держат в Грозном", — добавляет собеседница Фокуса.

Между тем в СБУ сообщают, что собирают доказательную базу об участии представителей ЧВК "Вагнер" в боевых действиях в Украине на восточном фронте. И в конце концов, некоторые из таких дел могут оказаться в судах. Как, например, в отношении 23-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии, который отбывал наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование, а затем вошел в состав российской частной компании для участия в войне против Украины. По условиям "контракта" ему пообещали 200 тыс. рублей и "аннуляцию" судимости. Этого бойца взяли в плен украинские силы под Бахмутом. Ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемство), он находится под стражей.

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