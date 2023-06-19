Опаснее аммиака: эксперт рассказал о кислотных накопителях на заводе "Крымский титан"

Взрыв на "Крымском титане", по оценкам экологов, будет иметь опасные последствия для озера Сиваш. Что касается Турции или Румынии, вероятно, им ничего не угрожает.

Если на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске произойдет взрыв, могут быть затронуты формируемые на протяжении длительного времени кислотные накопители. Отходы, собранные в них, слишком вредны. Об этом комментарии Фокусу рассказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

Отвечая на вопрос о последствиях взрыва, он упоминает аварию 2018 года, когда в ночь с 23 на 24 августа произошла утечка токсичных веществ. В тот день люди заметили металлические детали и желтый налет, похожий на ржавчину. Кроме того, листья на деревьях пожелтели и начали опадать. Более четырех тысяч местных жителей, в частности, детей были эвакуированы.

"Тогда в результате взрыва в воздухе образовался опасный уровень аэрозолей сульфатной кислоты, спровоцировавший коррозию металлических предметов и появление сухих листьев", — говорит он.

При вдыхании люди могли ощущать кислый привкус и тяжесть дыхания. Причина аварии, по мнению ученого, стал недостаток технической воды, которая доставлялась по Северо-Крымскому каналу.

"Были нарушения правил безопасности и реализации технологических процессов, возможно при попытке запустить производство, — объясняет он. — Если взорвать этот ставок с концентрацией опасных отходов, возникнет опасная ситуация".

Эколог говорит, что взрыв на "Крымском титане" будет иметь опасные последствия для экосистемы вокруг. Первым пострадает озеро Сиваш. Что касается других государств, Турции или Румынии, о которых вспоминают, то, вероятно, им ничего не угрожает. Если такое токсичное облако и долетит до них, то оно растворится в воздухе, что никто ничего не почувствует.

В ГУР МОУ заявили, что из-за совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе значительно нарушены, так что может быть аварийная ситуация — искусственная техногенная катастрофа, результаты которой трудно предсказать.

Напомним, ранее глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин сообщал, что россияне угрожают минированием завода "Крымский Титан".

Больше читайте в материале Фокуса " Химическое облако над ЕС. Российские военные готовятся взорвать завод "Крымский титан".