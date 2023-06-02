"Второй Чернобыль": россияне угрожают минированием завода "Титан" в Крыму, – Херсонская ОВА

По словам главы администрации Александра Прокудина, оккупанты всеми силами хотят остановить скорое контрнаступление ВСУ. В случае осуществления провокации на заводе "Титан" в Крыму – последствия могут быть сопоставимыми с аварией на Чернобыльской АЭС.

Related video

На заводе "Крымский титан" вблизи временно оккупированного Армянска в Крыму возникла тревожная ситуация. Сообщается, что российские захватчики готовят провокацию на этом предприятии, где находятся опасные отходы производства оксида титана. Они якобы доставили взрывчатку на территорию завода и активно минируют его. В случае, если захватчики решатся на провокацию и подорвут завод, последствия могут быть серьезными и сопоставимыми с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом написал глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"Агония империи продолжается. Враг ощущает свое поражение и от этого действует все более жестко и дерзко. Ядерный террор, энергетический коллапс, постоянные обстрелы украинских городов, жертвы среди мирных людей, разрушение жилья и гражданской инфраструктуры… По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске во временно оккупированном Крыму", – отметил Прокудин.

Согласно имеющейся информации, захватчики разместили взрывчатку на территории завода "Крымский титан". Это создает потенциальную угрозу взрыва, и если произойдет взрыв, его последствия будут ощутимы для Крыма, части материковой Украины, Турции и даже для самого государства-агрессора.

"Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Мы прекрасно осознаем, к чему приведет вероятный взрыв на заводе. Это будет второй Чернобыль. Выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и, как минимум, еще семь областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор", – рассказал глава Херсонской ОВА.

По заявлению Прокудина, указанная провокация, согласно планам захватчиков, предположительно направлена на достижение нескольких целей. Однако, он подчеркнул, что украинское военно-политическое руководство тщательно следит за действиями оккупантов и принимает меры для предотвращения катастрофы.

"Минирование завода проводится, чтобы остановить ВСУ, а также обвинить Украину в экологическом терроризме. Также оккупанты преследуют цель оказать военно-политическое давление на наше государство и мировое сообщество. Украина не допустит очередного экологического шантажа. Мы продолжаем фиксировать действия российских террористов. Мы ясно осознаем угрозу для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", – заявил Прокудин.

Также специалисты разработали карты, на которых видно, какие именно территории будут загрязнены в результате взрыва на заводе.

Загрязнение территории в случае взрыва на заводе "Титан" в Крыму

Загрязнение территории в случае взрыва на заводе "Титан" в Крыму

Загрязнение территории в случае взрыва на заводе "Титан" в Крыму

Напомним, что 31 мая партизаны "Атеш" предупреждали о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод "Титан", находящийся возле города Армянск.

Также сообщалось, что в середине мая агентам "Атеш" удалось проникнуть на ключевые фортификационные сооружения захватчиков в оккупированном Крыму. Партизаны заявили, что оценили уровень организации обороны оккупантами и ожидают "украинский курортный сезон" на полуострове.