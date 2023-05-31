Хотят остановить наступление ВСУ: россияне минируют завод "Титан" в Крыму, — Атеш (фото)

Вероятно, россияне полагают, что украинские силы вскоре будут на административной границе с Крымом, поэтому готовятся к отступлению.

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Российские оккупанты начали минировать крымский завод "Титан", находящийся возле города Армянск. Об этом сообщается в Telegram-канале"АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" докладывает о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод "Титан", что находиться возле города Армянск", — говорится в сообщении.

В источнике говорится, что, вероятно, россияне полагают, что украинские силы вскоре будут на админгранице с Крымом.

"Это делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в "экологическом терроризме". Гарантируем, что на это никто не поведется", — отмечают партизаны.

Завод "Титан" в Крыму, г. Армянск

Что известно о движении "Атеш"?

"Атеш" — это вооруженное партизанскоедвижение, которое, было создано крымскими татарами и украинцами в сентябре 2022 года на оккупированных территориях Украины и внутри Российской Федерации. Члены этого движения утверждают, что проводят операции по нейтрализации российских военных и техники оккупантов. Однако, информация о деятельности и успехах "Атеш" основана на сообщениях самого движения и может быть сложно проверена или подтверждена независимыми источниками.

Напомним, 12 мая агенты "Атеш" рассказали, что проникли на ключевые фортификационные сооружения захватчиков в оккупированном Крыму. Партизаны заявили, что оценили уровень организации обороны оккупантами и ожидают "украинский курортный сезон" на полуострове.

Ранее, 1 мая, в Центре национального сопротивления предупредили, что агенты ФСБ РФ переодеваются в гражданское и завязывают провокационные разговоры с населением на временно оккупированных территориях с целью выявления нелояльных местных. В ЦНС призывали быть осторожными и не делиться позицией с малознакомыми людьми.