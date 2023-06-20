Вместе с Африкой: Китай придумал новый план для прекращения войны в Украине

В китайском МИД уверены, что с африканскими странами создадут благоприятные условия для мирного диалога. Однако Пекин считает большую войну в Украине "кризисом".

Китай готов объединить усилия с лидерами стран Африки и другими государствами ради помощи в политическом урегулировании полномасштабной войны Украины с Россией. Об этом заявила 20 июня спикер китайского МИД Мао Нин, ее процитировали российские СМИ.

"Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования", — сказала дипломат.

Мао Нин назвала большую войну в Украине "кризисом". Китайский дипломат добавила, что силовые меры и санкции не помогут закончить войну двух стран.

"Китай поддерживает любые усилия, которые положительно повлияют на мирное урегулирование украинского "кризиса", — резюмировала Мао Нин.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 июня констатировал сближение Москвы и Пекина. Китай давно ведет угрожающую риторику насчет Тайваня, указал Столтенберг.

Военные чиновники из Китая, по данным американских СМИ, внимательно следили за ходом войны в Украине. Высокопоставленный полковник армии КНР Чжоу Бо заявил, что ВС РФ понесли безумные потери.