Армия Путина разочаровала: в Китае заявили о крушении авторитета РФ, — WSJ

Армия РФ, в которую Кремль вложил не менее 20 триллионов рублей за последний десяток лет, не оправдала ожиданий Пекина. Там считают, что военный имидж и доверие России упали.

Related video

В последние 15 месяцев военные и гражданские лидеры Китая внимательно наблюдали за тем, как ожидаемый Москвой блицкриг в Украине превратился в затяжную войну, в которой РФ потерпела ряд поражений. Из-за этого авторитет РФ в глазах Китая упал. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Китай, в последний раз воевавший в 1979 году, ранее восхищался Россией из-за ее способности уметь превращать насилие в политическую выгоду. Армия ВС РФ, в которую в РФ вложили последние десять лет не менее 20 триллионов рублей, не оправдала ожиданий Пекина. Об этом сообщил высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР Чжоу Бо.

"Военный имидж и авторитет России потерпели крах", — сказал он.

По мнению Чжоу, планы Российской Федерации в войне против Украины не совпадают с реальностью, а Путин попал в сложную ситуацию и будет вынужден как-то объяснить россиянам безумные потери в Украине.

"Это превратилось в войну, которой они не ожидали. Президент Путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это", — считает он.

Чжоу также выразил сомнения в том, что Запад и дальше будет поддерживать Украину оружием, если война затянется.

Wall Street Journal подчеркивает, что военные Китая внимательно следят за ситуацией в Украине, поскольку у их лидера есть амбиции по поводу аннексии Тайваня. Ошибкой Путина источники издания считают, что он пошел в наступление на Украину с незначительными силами, потому что рассчитывал на скорую капитуляцию Киева, но получил жесткий отпор. Чиновники уверены, что Китай учел эту ошибку и в случае нападения на Тайвань пойдет большими силами.

Напомним, что лидер КНР Си Цзиньпин заверил госсекретаря США Энтони Блинкена, что Пекин не передает и не собирается передавать РФ оружие для войны против Украины.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Китая имеют несколько уязвимых мест. Речь идет о коррупции и назначении офицеров не за компетентность, а за лояльность.