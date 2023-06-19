Армія Путіна розчарувала: у Китаї заявили про катастрофу авторитету РФ, — WSJ

Армія РФ, в яку Кремль вклав не менше 20 трильйонів рублів за останній десяток років, не виправдала очікувань Пекіна. Там вважають, що військовий імідж і довіра до Росії впали.

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Протягом останніх 15 місяців військові та цивільні лідери Китаю уважно спостерігали за тим, як очікуваний Москвою бліцкриг в Україні перетворився на затяжну війну, в якій РФ зазнала низку поразок. Через це авторитет РФ в очах Китаю впав. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Китай, який востаннє воював у 1979 році, раніше захоплювався Росією через її здатність вміти перетворювати насильство на політичну вигоду. Армія ЗС РФ, в яку в РФ вклали останні десять років не менше 20 трильйонів рублів, не виправдала очікувань Пекіна. Про це виданню сказав високопоставлений полковник Народно-визвольної армії КНР Чжоу Бо.

"Військовий імідж і авторитет Росії зазнали краху", — сказав він.

На думку Чжоу, плани Російської Федерації у війні проти України не збігаються з реальністю, а Путін потрапив у складну ситуацію і буде змушений якось пояснити росіянам шалені втрати в Україні.

"Це перетворилося на війну, на яку вони не очікували. Президент Путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули всі ці люди. Йому потрібно чимось виправдати все це", — вважає він.

Чжоу також висловив сумніви щодо того, що Захід і далі буде підтримувати Україну зброєю, якщо війна затягнеться.

Wall Street Journal підкреслює, що військові Китаю уважно стежать за ситуацією в Україні, оскільки у їхнього лідера є амбіції щодо анексії Тайваню. Помилкою Путіна джерела видання вважають, що він пішов у наступ на Україну з незначними силами, бо розраховував на швидку капітуляцію Києва, але натомість отримав жорстку відсіч. Чиновники впевнені, що Китай врахував цю помилку і в разі нападу на Тайвань піде більшими силами.

Нагадаємо, що лідер КНР Сі Цзіньпін запевнив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що Пекін не передає та не збирається передавати РФ зброю для її війни проти України.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Китаю мають кілька вразливих місць. Йдеться про корупцію та призначення офіцерів не за компетентність, а за лояльність.