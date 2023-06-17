"Сі має бути стурбований": у Китаю не така сильна армія, як він хоче показати, – ЗМІ

Як зазначають експерти, китайські збройні сили мають кілька вразливих місць, зокрема мова йде про корупцію та призначення офіцерів не за компетентність, а за лояльність.

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Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) має кілька критично вразливих точок, які роблять її не такою сильною, як заведено вважати. Про це йдеться у статті автора книги "Крах Китаю наближається" Гордона Чанга для видання Newsweek.

За словами Чонга, попри зусилля Сі Цзіньпіна, НВАК все ще є досить корумпованою структурою. Він також стверджує, що зусилля нинішнього глави КНР спрямовані проти офіцерів, лояльних до колишніх лідерів.

"Результат цих кампаній, мабуть, ще більше політизував армію, яка й без того страждала на брак професіоналізму, головним чином тому, що вона є частиною політичного інституту", — зазначив експерт.

У статті наводиться думка Джеймса Холмса з кафедри морської стратегії JC Wylie у Військово-морському коледжі. За його словами, у тоталітарних суспільствах політика пронизує всі галузі, тому в таких країнах командири та партійні чиновники обмежують свободу та ініціативу молодших людей.

"Навіть якщо Китай зробив стрибок до паритету в матеріальному плані, мені все одно подобаються наші шанси загалом через людський фактор", — вважає Холмс.

Автор статті також стверджує, що у разі вторгнення в іншу країну Сі обере офіцерів не за компетентність, а за лояльність, що ще більше підірве боєздатність НВАК.

"Сі Цзіньпін був "здивований і стривожений" "дуже поганою роботою" російських військових в Україні. Можливо, Сі також має бути стурбований ефективністю своєї Народно-визвольної армії", — сказав Чонг.

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal від 14 червня, деталі китайського виробництва допомагають Ірану швидко збирати бойові безпілотники і постачати їх до Росії, попри зростаючий тиск з боку США та міжнародні санкції.

Ми також писали про те, що 12 червня представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін спростував інформацію про постачання російським військовим китайським броньовикам. Він заявив, що нічого не знає про так звані "відкриті докази" постачання зброї.