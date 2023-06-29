"Решение является окончательным": в ЕСПЧ отклонили иск Саакашвили против Украины

В пресс-службе суда отметили, что большинство претензий грузинского политика в деле о лишении гражданства являются неприемлемыми, поэтому вопрос больше рассматривать не будут.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал неприемлемым иск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили против Украины о лишении гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 29 июня.

"В своем решении по делу "Саакашвили против Украины" (заявление № 8113/18) Европейский суд по правам человека единогласно признал заявление неприемлемым. Решение является окончательным", – говорится в сообщении.

То есть, его призывы признать якобы нарушение его прав, после того как гражданство было отозвано, больше рассматриваться в ЕСПЧ не будет.

Речь идет о заявлении Михаила Саакашвили, который после 2015 года принимался активное участие в политической жизни Украины, но в 2017 году потеряли свое гражданство. Это его возмутило и грузинский политик заявил о нарушении своих прав. В 2018 году в Украине против него возбудили уголовное дело, арестовали, а после этого депортировали.

В ЕСПЧ отклонили иск Михаила Саакашвили в деле о лишении гражданства Фото: Скриншот

В своем иске Михаил Саакашвили ссылался на следующие статьи Европейской конвенции по правам человека:

3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения);

5§1 (право на свободу и личную неприкосновенность);

6§2 (презумпция невиновности);

8 (право на уважение частной жизни и жилища);

11 (свобода собраний);

13 (право на эффективное средство защиты);

18 (ограничения по использованию ограничений прав).

Суд установил, что по всем претензиям, кроме одной, грузинский политик не использовал все доступные для него средства по защите на национальном уровне и жалобы были необоснованными.

Представители ЕСПЧ отдельно заметили, что в 2019 году Михаил Саакашвили восстановил украинское гражданство и вновь начал активную политическую деятельность, поэтому ему ничего не мешало подать новые жалобы уже в Украине, но он этого не сделал.

"При отсутствии каких-либо объяснений с его стороны, Суд решил, что он не придерживался обязательства, предусмотренного Европейской конвенцией, сначала использовать все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обращаться в Суд. Таким образом, все его жалобы, кроме одной, были отклонены из-за "неисчерпания национальных средств правовой защиты", – продолжили в ЕСПЧ.

Какую именно претензию суд считает обоснованной — информации нет.

Напомним, 17 июня Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в грузинскую политику. По его словам, теперь он будет участвовать во всех судебных процессах, которые с ним связаны. Он также призвал к объединению всех национальных и антироссийских сил.