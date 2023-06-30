Нетаньяху ответил на обвинения посла Украины в "пророссийской позиции" Израиля (видео)

По словам израильского премьера, заявления о том, что Иерусалим не выполнил своих обещаний касательно помощи Украине, не соответствуют действительности.

Израиль имеет некоторые ограничения в помощи Украине, однако его позиция не нейтральна. Об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal 28 июня.

Как отмечает глава израильского правительства, слова украинского посла о том, что Иерусалим имеет пророссийскую позицию и не выполняет обещаний касательно помощи Киеву, не соответствуют действительности.

"Ну это неправда. Бывшее правительство дало некоторые обещания, они были в процессе, но не были выполнены. Но я их выполняю. Возможно, людям следует узнать, что происходит. Но мы не нейтральны", — сказал политик.

Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль выразил соболезнование Украине, однако у его страны есть некоторые ограничения. При этом Иерусалим оказывает Киеву помощь в спасении мирных жителей, а также предоставил системы оповещения о ракетных ударах.

"У нас есть опасения, которых, я думаю, нет ни у кого из западных союзников Украины", — сказал Нетаньяху.

Интервью Биньямина Нетаньяху для The Wall Street Journal

Что сказал посол Украины в Израиле

В воскресение, 25 июня, на странице посольства Украины в Израиле появилось заявление, в котором упоминалось сотрудничество Иерусалима с Москвой.

В украинском ведомстве заявили, что в 2023 году произошла "череда скандальных событий" при почти полном отсутствии гуманитарной помощи Украине.

Автор публикации также назвал заявления, предусматривающие переброску западного вооружения с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам, "спекулятивными".

"Кажущийся "нейтралитет" израильского правительства — это явно пророссийская позиция", — говорится в публикации.

По данным издания The Jerusalem Post от 27 июня, посол Украины в Израиле Евгений Корничук был вызван в министерство иностранных дел Израиля на встречу 3 июля в связи с его критикой политики Израиля.

Напомним, что 23 июня Биньямин Нетаньяху сказал, что у границ Израиля якобы уже заметили западные противотанковые ракетные комплексы, которые ранее были переданы Украины.

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