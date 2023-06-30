"Отмазывал иностранца": нардепа от "ЕС" подозревают в мошенничестве на $50 тысяч (фото, видео)

Парламентарий, по данным следствия, обещал использовать свои связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Народного депутата Украины подозревают в мошенничестве из-за того, что он обещал "визмазать" иностранца от экстрадиции. Правоохранители уже вручили ему подозрение. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, Председателю подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины) По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что народный избранник взял 50 тысяч долларов США у гражданина Германии и обещал ему за эту сумму "порешать" вопрос с его экстрадицией, а именно поспособствовать предоставлению иностранцу статуса беженца на территории Украины.

"Парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", — сообщили в СБУ.

Депутат попался во время получения 30 тысяч долларов США, ранее он уже получил 20 тысяч.

Силовики не уточнили имя и фамилию депутата, однако сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко подтвердила факт проведения обысков у ее коллеги Сергея Алексеева. Она заявила, что все это умышленно устроенная провокация против ее однопартийца.

"Сегодня ночью, в лучших традициях НКВДистских троек, у народного депутата Алексеева С.А. сотрудники ГБР и СБУ провели обыски, которые состоялись без постановления суда, с невнятными объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги. "ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", — написала депутат.

Она подчеркнула, что ранее силовики с обысками уже побывали у нескольких ее коллег по партии — давили и запугивали.

Напомним, что беглый экс-нардеп Илья Кива выдал очередную версию "гибели" главного разведчика Украины Кирилла Буданова. Он считает, что его оцифровали, а в эфире телемарафона демонстрируют сгенерированные с помощью технологий заявления генерал-майора.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Наталью Королевскую. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УКУ (Декларирование недостоверной информации).