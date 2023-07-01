"Проводится проверка фактов": Минобороны отстранило от работы участника российских шоу

Руслан Рыгованов несколько дней назад был назначен на должность и.о. директора одного из департаментов в оборонительном ведомстве. После этого на него поступили жалобы за участие в пропагандистских шоу в Москве под видом "политического эксперта".

Министерство обороны Украины отстранило от должности скандального участника российских шоу всего спустя несколько дней после назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 1 июля.

В среду, 28 июня появился приказ о том, что Руслан Рыгованов получил должность исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения в Министерстве обороны Украины. В субботу, 1 июля пришел указ об его отстранении.

В Минобороны отстранили от должности "политического эксперта", который выступал на пропагандистских каналах Фото: Скриншот

"Временно исполняющий обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения отстранен. Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Участие в пропагандистских шоу Кремля: что известно

Одной из вероятных причин резкого отстранения от должности то, что Руслан Рыгованов принимал в свое время участие в кремлевских пропагандистских шоу под видом политического эксперта. В частности его можно было увидеть на "Первом канале" в Москве.

Украинский военный Олег Симороз на своей странице в социальной сети Facebook написал, что также бывший сотрудник Минобороны способствовал дерибану в Национальном природном парке "Голосеевский".

"Он подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, захватившими часть нацпарка и существенно повредившими ее", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня сообщалось, что в центре Харькова 14-летняя девочка пела гимн РФ. В ходе обыска у подростка была обнаружена разнообразная коллекция символики — российские флаги, лозунги в поддержку царя и царской России, а также символика советского периода.