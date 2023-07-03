Бомба против бомбы. Решится ли Байден разместить ядерное вооружение в Польше

В ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси власти Польши предлагают США свою территорию для аналогичного решения. Это уже второе такое обращение за последние два года. Фокус узнавал, может ли Варшава получить ядерное вооружение и какие последствия это будет иметь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хотела бы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"Окончательное решение будет зависеть от наших американских, натовских партнеров. Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе", — отметил польский премьер 30 июня.

Моравецкий подчеркнул, что не хочет сидеть сложа руки, пока президент Российской Федерации Владимир Путин нагнетает разного рода угрозы.

Отметим, что это уже второй сигнал от Варшавы относительно темы готовности принять на своей территории ядерное вооружение. В октябре 2022 года власти Польши официально сообщили, что не против присоединиться к программе ядерного сдерживания Nuclear Sharing, то есть, "Ядерный обмен". Эта программа позволяет предоставлять странам, не имеющим своего ядерного вооружения, боеголовки на хранение. На сегодняшний день по программе Nuclear Sharing американские ядерные боеголовки находятся на военных базах Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. Речь идет о не менее 100 ядерных авиабомб B61-3 и B61-4 с мощностью от 0,3 до 340 килотонн, предназначенных для применения американскими истребителями F-15, F-16, а также авиацией союзников США в НАТО.

США срочно переводит свои европейские арсеналы тактического ядерного оружия на ракету B61-12

Примечательно, что именно в то время, как Варшава решила присоединиться к "Ядерному обмену", США изменили план замены авиабомб на европейских базах.

К началу весны 2023 года планировалось заменить авиабомбы B61-3 и B61-4 на модернизированные B61-12, которые являются более современными и управляемыми в отличие от предшественников. Но в последний момент Пентагон сместил сроки замены на более ранний срок — конец декабря 2022 года. По информации издания Politico, тогда члены НАТО поддержали такое решение и согласились, что на ядерный шантаж РФ нельзя поддаваться. Однако, просьбу Польши оставили без внимания. Как и заявление Моравецкого, официальных комментариев от официальных лиц США до сих пор не было сделано.

Какова угроза от ядерного оружия в Беларуси

"После принятия решения о размещении в Беларуси своего тактического ядерного оружия, Путин таким образом показал Западу свою силу. Для него это решение символическое, ведь кроме Украины, в прямой угрозе оказались Польша и страны Балтии. Хотя понятно, что ядерное оружие не имеет границ, все же такое развертывание повышает угрозу. Для Польши фактор Беларуси является серьезным, считайте размещение ядерного оружия и переход ЧВК "Вагнер". Именно этим можно объяснить несколько эмоциональные заявления польских политиков. Варшава хочет больше поддержки от своего союзника США, если сейчас это не ядерное оружие, то хотя бы комплексы Patriot", — рассказывает Фокусу политический эксперт Максим Джигун.

В 2017 году Польша одобрила новую военную доктрину, которая предусматривала реформирование армии в течение следующих 15 лет. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Варшава начала тотальное перевооружение собственной армии, численность которой увеличилась до 300 тыс. человек. Уже достигнута договоренность о 500 HIMARS, 1300 танков, 650 самоходных гаубиц, десятках истребителей и ПВО. Правительство обращалось к Пентагону с предложением увеличить контингент американских военных. Переговоры об этом идут с 2019 года. Становится понятным, что именно из-за появления американского ядерного оружия на территории Польши, количество ее военных увеличится. Кроме того, Варшава получит дополнительные средства безопасности, которые будут прикрывать базы возможного расположения. Сюда же можно добавить определенный элемент статусности, ведь государство станет шестой безъядерной страной с ядерным оружием.

Советский символ холодной войны ракета РСД-10 "Пионер" Фото: РИА

Размещение российского ядерного вооружения на территории Беларуси частично пошатнуло паритет сил в Европе, хотя и не стало критическим. Фокус уже рассказывал, что Лукашенко не будет иметь доступа и возможности для использования российского тактического ядерного оружия, которое Москва разместит на территории Беларуси. Однако, в случае его использования или даже подготовки к такому, именно по Беларуси будет нанесен упреждающий удар.

Возможно ли повторение "холодной войны"

Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица считает, что в случае развертывания на территории Польши американского тактического ядерного вооружения паритет сил на континенте снова изменится, а мир ускорит разгон к новой "холодной войне".

"В случае, если на территории Польши будет развернуто американское тактическое ядерное оружие, это изменит паритет сил в Европе. Сейчас мы возвращаемся к эпохе "холодной войны", так как и в 80-х годах прошлого века шло диаметральное развертывание ракет класса "Пионер" РСД-10 со стороны СССР и Pershing II — от США. Тогда гонка привела к появлению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Напомню, Россия его сначала нарушила, разместив в Калининграде оперативно-тактические комплексы "Искандер", а затем вышла из него в 2019 году", — отмечает Перепелица.

По мнению экспертов, официальный Вашингтон не будет спешить с принятием решения в пользу Варшавы. В первую очередь это связано с началом избирательной кампании Джозефа Байдена, американский лидер более сконцентрирован на внутренних проблемах.

"Сейчас для Байдена вопрос размещения в Польше ядерного вооружения не является приоритетным. Сейчас он входит в период избирательной кампании, поэтому больше сосредоточен на внутренних вопросах США — безработице, отсрочке государственного долга, состоянии экономики. Для президента США сейчас насущный вопрос минимизировать свои риски, а не объяснять избирателям причины решения о размещении ядерного оружия в других странах. Кроме того, такое решение вызовет сопротивление у стран глобального Юга, Латинской Америки, то есть всех тех, кто не является союзником США", — объясняет Джигун.

Согласятся ли США на размещение ядерного оружия в Польше

В свою очередь Перепелица более категоричен, он считает, что Байден боится дальнейших шагов Путина. Именно из-за этой психологической ломкости мы и видим отсутствие политической воли в США. И речь не только о Польше, но и в отсутствии решения по дальнобойным системам ATACMS, затягиванием вопроса истребителей для Украины.

"Байден не решится пойти на размещение в Польше тактического ядерного оружия. Поэтому не стоит рассчитывать на симметричный ответ США на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Политика Байдена сейчас настроена на поиски компромиссов, именно этим и занимаются советник Джейк Салливан, Марк Милли и директор ЦРУ Вилиам Бернс, который недавно был в Украине. Если вернуться к Польше, то мы видим задержку по комплексам Patriot, уже приобретенных танках Abrams, отсутствие ответа по запросу на 500 HIMARS и перехода на новый истребитель F-35. Это при том, что Польша является стратегическим союзником США и членом НАТО", — говорит эксперт.

Власти Польши нацелены создать самую мощную армию в Европе Фото: Открытые источники

Он считает, что в НАТО сейчас не решатся на использование ядерного компонента, хотя в концепции сдерживания 2021 года, он был прописан. Максимум чего в Альянсе сейчас будут добиваться — это не допустить прямого противостояния НАТО и РФ.

"Скажу наперед — поэтому и не следует ждать какого-то судьбоносного решения для Украины на грядущем саммите НАТО в Вильнюсе", — прогнозирует Перепелица.

По мнению Джигуна, в случае победы Байдена на выборах президента США, американское ядерное вооружение может появиться на территории Польши. Но не сразу, с перспективой в несколько лет.