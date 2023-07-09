Замглавы МИД Украины Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага

Жесткая реакция украинского дипломата была вызвана словами Ральфа Штегнера, который заявил, что кассетные боеприпасы находятся "вне закона" на международном уровне.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник резко отреагировал на слова депутата Бундестага Ральфа Штегнера, который раскритиковал решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов. В ответ на твит немецкого депутат, Мельник послал его к черту "со своими советами" и сказал, что политик "не знает, о чем говорит".

Штенгер решил дать оценку идее предоставления Украине кассетных боеприпасов. В своем Twitter немецкий политик написал, что данное вооружение находится "вне закона" на международном уровне. По его словам, если США защищают порядок и ценности, то не могут предоставлять кассетные боеприпасы.

"Использование кассетных боеприпасов справедливо объявлено вне закона на международном уровне. Те, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не поставляют такое оружие. Даже в Украину", — заявил Штегнер.

Твит вызвал массу комментариев, в том числе, на него отреагировал замглавы украинской дипломатии Андрея Мельника. Он послал немецкого политика к черту и посоветовал ему и дальше сидеть на диване в стиле Бидермейер.

"Идите к черту со своими советами, господин Штегнер, вы не знаете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы чувствовали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле Бидермайер", — твитнул Мельник в ответ Штегнеру.

Напомним, что по мнению американских экспертов процент несрабатывания кассетных боеприпасов, которые США намерены предоставить Украине, может достигать 14%, несмотря на заявленные 2,35%. Дело в том, что для детонации таких снарядов идеальными условиями является твердая поверхность, но в реальных боевых действия они могут попадать в воду, песок или рыхлую почву.

Фокус ранее выяснял, какие именно кассетные боеприпасы США могут предоставить Украине. Прежде всего, это авиационные бомбы МК-20 и 155-мм артиллерийские снаряды DPICM с кассетной боевой частью.