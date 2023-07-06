Кассетные боеприпасы для ВСУ: что могут предоставить западные партнеры (видео)

В США находятся на хранении авиационные бомбы МК-20, которые могут быть использованы беспилотниками. Также существуют 155-мм артиллерийские снаряды DPICM с кассетной боевой частью, которые способны поражать зону диаметром 300 метров.

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Соединенные штаты могут принять решение об одобрении поставок кассетных боеприпасов в Украину уже на этой неделе. Как сообщил новостной канал CBS News, сложность данного вопроса заключается в том, что боеприпасы запрещены более чем в 100 странах, поскольку неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданского населения в течение многих лет после окончания боевых действий.

Возможность предоставления кассетных боеприпасов рассматривается Вашингтоном на фоне запроса украинской стороны, которая нуждается в таком вооружении для контрнаступления. Журналисты приводят слова одного из чиновников, который пояснил, что эффективность такого вооружения в разы превосходит эффективность обычных боеприпасов, поскольку площадь поражения в пять раз больше.

И хотя существует Конвенция по кассетным боеприпасам 2010 года, которая запрещает использование, производство и накопление запасов кассетных боеприпасов в 123 государствах, США, Россия и Украина не подписали этот договор. По некоторым данным российские и украинские бойцы уже используют кассетные боеприпасы на поле боя, пишут авторы публикации.

География стран-участиц Конвенции по кассетным боеприпасам

Что могут предоставить партнеры

Согласно информации, которую предоставили члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адам Смит и Джейсон Кроу, украинская сторона еще в марте запросила кассетные авиационные боеприпасы МК-20. Эти бомбы можно сбрасывать с помощью беспилотников, также они обладают большими бронебойными возможностями. Каждый такой снаряд оснащен 247 кумулятивными суббоеприпасами Mk.118 весом 600 граммов каждый. Они могут пробивать броню толщиной до 190 миллиметров.

Кроме того, украинским вооруженным силам могут предоставить 155-мм артиллерийские снаряды DPICM с кассетной боевой частью. Снаряд состоит из 88 отдельных субэлементов, гарантированно накрывающих зону диаметром 300 метров.

Однако проблема заключается в том, что данный вид боеприпасов имеет процент неразорвавшихся элементов — около 3%. В то же время им на смену приходят модернизированные C-DAEM, которые имеют показатель менее 1% относительно не сработавших суббоеприпасов.

Ранее сообщалось, что по мнению американских чиновников, предоставление Украине кассетных боеприпасов может существенно изменить ситуацию на фронте.