Путина нужно дожимать: в вопросе членства Украины в НАТО приняли ряд важных решений, — Кулеба

Глава украинского МИД отметил, что по данному вопросу уже пора внести ясность, и саммит НАТО — подходящий момент для этого.

На пути Украины в НАТО уже были согласованы несколько важных решений, поэтому по итогам предстоящего саммита этот путь станет еще короче. Об этом 8 июля заявил в соцсетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", — отметил глава украинской дипломатии.

Однако в данном вопросе, добавил Кулеба, не хватает ясности относительно приглашения Украины к вступлению. Поэтому предстоящий саммит — как раз тот момент, чтобы эту ясность внести. Если этого не сделать, то президент страны-агрессора Владимир Путин получит своеобразный подарок.

"Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах", — убежден министр.

Между тем, подчеркнул глава украинского МИД, работа в этом направлении продолжается и будет продолжаться до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, обозреватели Telegraph сообщили, что Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО. Такая позиция связана с опасением Берлина возникновения прямого военного конфликта блока и Российской Федерации.

Представитель Атлантического совета Ян Бжезинский оценил перспективы предоставления Украине гарантий безопасности по "израильской модели". По его словам, только членство Украины в НАТО способно умерить амбиции российского президента Владимира Путина.