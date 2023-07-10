"Грязный заказ": суд отстранил мэра Ровно Третяка от должности на год в деле о коррупции

У городского главы будет 10 дней на то, чтобы обжаловать приговор, однако сейчас он находится в Германии на переговорах с партнерами. Политик считает, что судебный процесс связан с административным давлением и местными политическими амбициями.

Мэр города Ровно Александр Третяк был признан виновным в совершении коррупционного административного правонарушения и отстранил его от должности на ближайший год. Об этом пишет издание "Суспiльне" 10 июля.

Судья Петр Денисюк вынес приговор, согласно которому мэр Ровно является виновным в коррупционном правонарушении. В его наказание входит штраф размером 6800 гривен и отстранение от должности на один год. В ближайшие 10 дней он может обжаловать приговор.

Этому предшествовало решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На Александр Третяка составили три протокола, в которых просматривался конфликт интересов, а именно: возвращение себе премий, голосование за назначение управляющими делами исполкома и назначение должностному лицу премий и добавок. Эти дела закрыли по сроку давности и из-за отсутствия состава нарушения.

Третье дело относилось к начислению премий и доплат управделами горисполкома Марии Корнийчук. Она за время избирательной кампании внесла около 45 тысяч гривен в кандидатский фонд мэра Ровно и НАПК увидели в этом конфликт интересов.

Сам Александр Третяк это всячески отрицал. В своем Telegram-канале перед решением суда он написал, что приписанное ему дело якобы является "издевательством над законом и противоречит здравому смыслу".

"К сожалению, несмотря на бессмысленность дела, имеем информацию: грязный заказ принят и должен быть исполнен… Абсурдный судебный процесс является атакой на меня, которая связана с местными политическими амбициями и административным давлением.

Примечательно, что 7 июля мэр Ровно отправился в Германию, чтобы наладить отношения и сотрудничество с партнерами. В связи с тем, что он не приходил ранее в суд, было принято решение выносить приговор без его присутствия.

"Судья принял решение проводить судебное заседание без моего присутствия, раскручивая сплетни о моем "уклонении от суда". Доношу до вашего сведения, что еще в мае (до того как данное дело попало к данному судье) мы начали переговоры с нашими немецкими городами-партнерами" о встрече на их территории и 19 июня я получил официальное приглашение посетить наших друзей, которые оказывают немалую помощь Ровно", — говорится в сообщении.

После приговора Александр Третяк заявил, что не признает своей вины и действовал в соответствии с действующим законодательством, а вот судью Петра Денисюка он обвинил в нарушении закона за проведение судебного процесса без обвиняемого.

"Почему-то он считает, что на него не распространяются требования Конституции Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предстоит апелляция, где продолжим отстаивать свою правоту", — подытожил Александр Третяк.

Напомним, 24 мая сообщалось, что НАПК выявило нарушения в финансировании партии "Слуга народа". Три физлица вносили частями деньги на счет политсилы, не имея для этого доходов. Теперь за нарушение закона им грозит до 403 тысяч гривен штрафа или ограничение свободы на 2 года.