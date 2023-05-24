Анонимы дали 3 миллиона: НАПК выявило нарушения в финансировании партии "Слуга народа"

Три физлица вносили частями деньги на счет политсилы, не имея для этого доходов. Теперь за нарушение закона им грозит до 403 тысяч гривен штрафа или ограничение свободы на 2 года, указали в агентстве.

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В финансировании партии "Слуга народа" выявили признаки уголовного преступления, данные передали Нацполиции. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

По сведениям агентства, три физлица внесли деньги на счет политической партии "Слуга народа" на сумму 2 млн 896 тысяч гривен. Суммы вносили по частям — сначала 1 млн 700 тысяч, а после — 900 тысяч и еще 296 тысяч гривен.

НАПК установило, что граждане с 2017 по 2020 годы не имели доходов для столь крупных взносов. Указанные лица лишь распоряжались средствами третьих лиц, а собственники денег хотели скрыть факт финансирования партии, указали специалисты.

Законодательство Украины запрещает вносить деньги на счета политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом, добавили в НАПК.

Специалисты агентства составили обоснованное заключение об уголовном правонарушении и направили его полицейским для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Нарушителям грозит наказание по ч. 2 статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает штраф от 134 до 403 тысяч гривен, исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Фокус ранее писал, что старые партии после окончания большой войны с РФ не смогут удержать популярность. Возможно появление двух волонтерских проектов — полуолигархический и от Офиса президента, считает директор соцслужбы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

В марте этого гожа Высший антикоррупционный суд Украины признал нардепа от "Слуги народа" Анну Колесник виновной за недостоверное декларирование. Ей назначили штраф на 44,2 тысячи гривен, но срок давности преступления истек и ее не будут наказывать.