ВАКС признал нардепа-"слугу" виновной в сокрытии имущества на 4,4 млн, но наказания не будет

Анна Колесник не задекларировала свои квартиры и автомобили, за что была оштрафована на 44,2 тыс. гривен. Однако суд освободил нардепа от "Слуги народа" от наказания, так как срок давности правонарушения уже истек.

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал народного депутата от партии "Слуга народа" Анну Колесник виновной по ее делу с декларированием, однако наказана она в итоге не будет. Об этом сообщится в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 24 марта.

В оглашенном приговоре отмечается, что народный депутат была признана виновной в уголовном преступлении ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (умышленное декларирование недостоверной информации). Ее имя не называют в ведомстве, однако по информации украинских СМИ речь идет именно о нардепе из политической силы "Слуга народа".

"По приговору суда народному депутату назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год", — сказано в сообщении САП.

Но при этом, на основании п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 Уголовного кодекса Украины, наказана чиновница не будет, так как срок давности преступления уже истек.

Дело Анны Колесник: что об этом известно

Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры было доказано в суде, что Анна Колесник в 2020 году умышленно не внесла в декларацию две своих квартиры стоимостью 3,5 миллиона гривен, свои автомобили (все, которые были в использовании", а также нежилые помещения в городе Харьков, которые у нее в собственности.

"В целом, народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", — подытожили в САП.

Напомним, 20 марта ВАКС одобрил конфискацию столичного ТРЦ Ocean Plaza. Решение суда вступит в силу через 10 дней с момента принятия решения, однако у российского олигарха Аркадия Ротенберга, по мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, шансов обжаловать приговор нет.