ВАКС визнав нардепку-"слугу" винною у приховуванні майна на 4,4 млн, але покарання не буде

Анна Колісник не задекларувала свої квартири та автомобілі, за що була оштрафована на 44,2 тис. гривень. Однак суд звільнив нардепку з партії "Слуга народу" від покарання, оскільки термін давності правопорушення вже минув.

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав народну депутатку від партії "Слуга народу" Анну Колісник винною у її справі з декларуванням, проте покарана вона не буде. Про це повідомляється у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 24 березня.

В оголошеному вироку зазначається, що народну депутатку було визнано винною у кримінальному злочині ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (навмисне декларування недостовірної інформації). Її ім'я не називають у відомстві, проте, за інформацією українських ЗМІ, йдеться саме про нардепку із політичної сили "Слуга народу".

"За вироком суду народній депутатці призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 44,2 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік", — ідеться в повідомленні САП.

Але при цьому, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 49. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 Кримінального кодексу України, покарано чиновницю не буде, оскільки термін давності злочину вже минув

Справа Анни Колісник: що про це відомо

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було доведено в суді, що Анна Колісник у 2020 році навмисне не внесла в декларацію дві своїх квартири вартістю 3,5 мільйона гривень, свої автомобілі (всі, які були у використанні", а також нежитлові приміщення в місті Харків, які вона має у власності.

"Загалом народна депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги п. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", — підсумували в САП.

Нагадаємо, 20 березня ВАКС схвалив конфіскацію столичного ТРЦ Ocean Plaza. Рішення суду набуде чинності через 10 днів з моменту ухвалення рішення, проте російський олігарх Аркадій Ротенберг, на думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, шансів оскаржити вирок не має.