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Політика

ВАКС визнав нардепку-"слугу" винною у приховуванні майна на 4,4 млн, але покарання не буде

ВАКС, Анна Колісник, кримінальна справа, антикорупційний суд, нардепка, Слуга народу
Фото: УНІАН | Нардепка "Слуги народу" визнана винною, але суд звільнив її від покарання

Анна Колісник не задекларувала свої квартири та автомобілі, за що була оштрафована на 44,2 тис. гривень. Однак суд звільнив нардепку з партії "Слуга народу" від покарання, оскільки термін давності правопорушення вже минув.

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав народну депутатку від партії "Слуга народу" Анну Колісник винною у її справі з декларуванням, проте покарана вона не буде. Про це повідомляється у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 24 березня.

В оголошеному вироку зазначається, що народну депутатку було визнано винною у кримінальному злочині ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (навмисне декларування недостовірної інформації). Її ім'я не називають у відомстві, проте, за інформацією українських ЗМІ, йдеться саме про нардепку із політичної сили "Слуга народу".

"За вироком суду народній депутатці призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 44,2 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік", — ідеться в повідомленні САП.

Але при цьому, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 49. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 Кримінального кодексу України, покарано чиновницю не буде, оскільки термін давності злочину вже минув

Справа Анни Колісник: що про це відомо

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було доведено в суді, що Анна Колісник у 2020 році навмисне не внесла в декларацію дві своїх квартири вартістю 3,5 мільйона гривень, свої автомобілі (всі, які були у використанні", а також нежитлові приміщення в місті Харків, які вона має у власності.

"Загалом народна депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги п. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", — підсумували в САП.

Нагадаємо, 20 березня ВАКС схвалив конфіскацію столичного ТРЦ Ocean Plaza. Рішення суду набуде чинності через 10 днів з моменту ухвалення рішення, проте російський олігарх Аркадій Ротенберг, на думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, шансів оскаржити вирок не має.